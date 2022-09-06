Dedeman Ortaokulu’nun yerine yeşil park alanı yapılacak

Yıkımı devam eden okulu ziyarette bulunan Melikgazi İlçe Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “buradaki yıkımdan sonra hızlı bir şekilde Kayseri’ye güzel bir park alanı kazandıracağız” dedi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Hunat mahallesinde bulunan Dedeman Ortaokulu’nun yıkımına dün itibariyle başlandı. Melikgazi İlçe Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve KİMDER (Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği) Başkanı Sayın Hacı Ali Çakıcı ile birlikte yıkımı devam eden okulu ziyarette bulundu. Kendisinin de mezun olduğu Dedeman Ortaokulu’nun yıkımı hakkında konuşan Palancıoğlu, “Yıkım çalışmaları başladı, ben bir önceki Bakanımız Ziya Selçuk Bey’e teşekkür ediyorum. Onun onayıyla Bakanlıktan değişen imar planı kapsamıyla burası yeşil park alanı oldu. Dolayısıyla buradaki yıkımdan sonra hızlı bir şekilde Kayseri’ye güzel bir park alanı kazandıracağız. Mehmet Özhaseki’nin zamanında Büyükşehir Belediyesinin önündeki paşa konağı ve askeri lojmanları kazandırdığında Türkiye’nin en pahalı parkını yapıyoruz demişti. Herhalde biz rekoru geçmiş oluyoruz. Burada şehrin merkezinde çok daha merkezi bir konumda yaklaşık 7 bin metre kare alanı yeşil alana çeviriyoruz. Bunun karşılığında da Dedeman okulumuzu Hulusi Akar Bulvarı üzerinde çok daha iyi bir noktaya taşıyarak, Kayseri’nin en lüks ve en büyük okulunu yapmış olduk. Ben vermiş olduğu destekler için Mehmet Özhaseki Bakan’a da teşekkür ediyorum. Özellikle son imzaların atılması ve bu yıkım çalışmasının başlatılmasıyla ilgili Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Bey’in çok büyük emeği oldu. Kendisine de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkürümüz İl Milli Eğitim Müdürümüz Ayhan beye ve KİMDER Başkanımız Hacı Ali Bey’e.” Şeklinde konuştu.

’GÜLTEPE PARKI NASILSA BURASI DA ÖYLE OLACAK’

Palancıoğlu, Kayseri’nin ve Melikgazi’nin yeşil alan ve otopark ihtiyacını karşılayacak olan bir projenin başlangıcını yaptıklarını söyledi. Palancıoğlu, “Yaklaşık 1 ay içerisinde arkamda görmüş olduğunuz betonarme bina yıkılarak şehir merkezine inşallah hava aldıracağımız, nefes aldıracağımız, güzel, yeşil bir alanın çalışmalarını başlatmış oluyoruz. Bir diğer çalışma hemen yanı başımızda eskiden Nazmi Toker olarak bilinen ve Dedeman okulunun bir parçası olan taş binayı da güzel sanatlarla, görsel sanatlarla ilgili bir merkez haline getiriyoruz. Dolayısıyla gençlerimiz, kadınlarımız burada çok güzel bir eğitim alanına kavuşmuş oluyorlar. Bu projeyle esnafa da büyük bir destek çıkmış oluyoruz. Çünkü şehir merkezini canlandırarak esnafında çeşitli sebeplerle burada vatandaşlara hizmet vererek yemesi, içmesi ve satın almasıyla ilgili burası güzelleştikçe bu imkanlarda olacaktır. Sadece bu yetmiyor. Hunat Camii’ne bakan 5 tane blok var. O bloklardan köşedeki bloğu da satın aldık. İlerleyen dönemlerde inşallah o binada farklı amaçlarda kullanılacak ama sonuçta o 5 bloğunda yıkılıp Hunat Camii’nin çevresinin açılması ile ilgili de güzel bir projemiz var. Keza bu okulumuzun arkasında bir dershanenin 5 katlı binası vardı. Oranın da dükkanları hariç 5 katını satın aldık. Dolayısıyla Hunat’ı şaşalı, güzel günlerine götürecek, şehir merkezini rahatlatacak birçok çalışmayı burada bulunduracağız, ben hayırlı olsun diyorum. Buranın bir alışveriş merkezi, ticaret alanı gibi fonksiyonları olacağını söyleyenler olmuştu. Bunlara kesinlikle itibar edilmemesi gerekiyor. Zaten arsa belediyemizde değil, burayı ticaret alanı yapıp, satmamız söz konusu bile olamaz. Çünkü arsa hazinede, milli emlakta ve bakanlık izni olmadan imar durumu değiştirilemiyor. Bu benim içinde, benden sonrası içinde geçerli. Bundan sonra Gültepe Parkı nasılsa yeşil alan olarak burada park alanı olarak devam edecek. Taş binanın da restorasyonunu yapıp, güzel bir merkez halini getireceğiz” dedi.

İl Milli Eğitim müdürü Ayhan Teltik ise yıkımına başlanan okul hakkında, “40-50 yıldır Türkiye’ye çok önemli hizmetler veren 50. Yıl Dedeman Ortaokulu’nun bugün yıkımı gerçekleştiriliyor. Sayın Başkanımız da biz göreve geldiğimiz günlerde sıkı pazarlıklarla özellikle okul binasının yıkılması ve yeni binayla kıyasladığımız zaman, yeni almış olduğumuz Dedeman Ortaokulu’nun yanına bir de Teknoloji Lisesi açtık. Dedeman 50. Yıl Teknoloji Lisesi oldu, son derece modern bir binaya kavuşmuş olduk. Onun yanında da 3 tane 10’ar dönümlük okul arsası aldık karşılığında. Gerçekten Palancıoğlu Başkanıma pahalıya mal oldu burası. Milli Eğitim de buradan çok kazançlı çıkmış oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan’ıma özellikle, yeni okulun yapımı ve içinin donatım malzemelerinin hazırlanmasıyla neye ihtiyacımız varsa belediye tarafından karşıladıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KİMDER Başkanı Hacı Ali Çakıcı ise Dedeman Ortaokulu’nu daha donanımlı bir yere taşıdıklarını söyleyerek, “ İmam Hatipliler olarak bizler de okulumuzu yeni binasına Hulusi Akar caddesine taşıdık. Sizlerin de malumları orada protokoller imzalandı. Orada daha donanımlı, daha geniş 62 derslikli bir binaya taşınmış olduk. Her türlü atölyelerin olabileceği bir binaya taşındık. Dolayısıyla bir kayıp söz konusu değil. Başkanımz bir kanaatiniz var mı, mecbur değilsiniz ama bir kanaatiniz bizim için önemli demişti. Biz de kanaat olarak Başkan’ımıza şehrin güzel olması anlamında size yardımcı olmak durumundayız. %20-25 öğrenci kaybı yaşarız endişemiz vardı. Ama korktuğumuz gibi olmadı. Bugün itibariyle baktığımızda kaybetmediğimiz gibi şu anda %25 daha fazla kontenjan üzerinde müracaat olduğunu görüyoruz. Bu da elhamdülillah bizim için onur verici gurur verici bir şey. Bakanlığımızdan kontenjan isteyeceğiz. Hem yeni yapılmış okulumuzun hem de buradaki alanın şehrimize, milletimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.