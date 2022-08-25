Debisi hiç bu kadar düşmemişti, yaya olarak karşıdan karşıya geçti

Sivas’ın Gemerek ilçesinde bilinçsiz sulama ve kuraklık nedeniyle suyu azalan Kızılırmak görenleri şaşkına çevirdi.

Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak kuraklık ve bilinçsiz sulamadan dolayı nasibini aldı. Gemerek ilçesinden geçen ırmağın suyu gözle görülür derecede azaldı. Geçmiş yıllarda karşıdan karşıya geçmemenin mümkün olmadığı ırmakta şimdilerde yaya olarak karşıdan karşıya geçmek mümkün hale geldi. İlçede yaşayan Keskin, suyun azalmasının kendilerini korkuttuğunu söyledi.

Suyun debisi gözle görülür derecede düştü

Orhan Keskin, ırmağın seviyesinin bu kadar düştüğünü ilk defa gördüğünü söyleyerek, “ Yukarda duyumlarımıza göre büyük patates şirketlerinin vermiş olduğu sulama sıkıntısından dolayı biz burada mağdur oluyoruz. Ben bu yaşıma kadar ilk defa ırmağın bu kadar seviyesinin düşük olduğunu gördüm. Küçük çiftçiler olarak büyük çiftçiler bizi ezme durumunda. Suyun azalması bizi korkutuyor” dedi.