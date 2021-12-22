DEAŞ şüphelisi saklandığı yerde yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

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  • Güncelleme: 22.12.2021 18:04
DEAŞ şüphelisi saklandığı yerde yakalandı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı; Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince DEAŞ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde; Suriye’de bulunduğu dönem içerisinde DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu A.E., Melikgazi ilçesinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. A.E.’nin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

iha

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