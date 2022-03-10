Darp fotoğraflarını paylaşan muhtar, belediye başkanını sorumlu tuttu

İlçeye bağlı Ömerhacılı köyü muhtarı Talip Savaş, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım tarafından tehdit edildiğini ve darp edildiğini iddia ederek sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı.

8 kişiyle evinin basıldığını belirten Savaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “8 kişiyle evimi bastılar. Kayseri’deki evimde iki araç çocuklarımın başında bekliyordu. Belgelerle konuşacağız. Sarıoğlan Belediye Başkanına sesleniyorum; Çocuklarımla tehdit etmeye, evimi bastırmakla sonuçlanmaz bu işler. Bedeli ağır olacak. Adalet varsa tecelli edecek. İnsanları kandırabilirsin, partiyi satabilirsin, ihanet edebilirsin ama bedeli ağır olacak.”

Ömerhacılı Mahallesi Muhtarı Talip Savaş’ın darp iddialarıyla ilgili, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.