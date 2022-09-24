Dana ve kuzu karkas alım fiyatı arttı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2022 yılı destekleme kararnamesi kapsamında Türkiye genelinde hayvan başına verilen desteklerin de arttığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dana ve kuzu karkas alım fiyatlarını kilogram başına 2 lira artırdıklarını açıkladı. Kirişci konu hakkında, “Dana karkas alım fiyatını kilogram başına 2 TL artırıyoruz. Besicilerimiz prim ve desteklerle birlikte dana karkasın kilogramını 96 TL’den satabilecekler. Et ve Süt Kurumumuz, maliyetlere göre piyasada fiyat oluşmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca kuzu karkas alım fiyatını da 2 TL artırıyoruz. Böylece, kuzu karkasın kilogram alım fiyatı 90 TL’den 92 TL’ye çıkmaktadır. Üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.

Kirişci ayrıca 2022 yılı destekleme kararnamesi kapsamında Türkiye genelinde hayvan başına verilen desteklerin arttığını duyurdu. Kirişci konu hakkında yaptığı paylaşımda, “2022 yılı destekleme kararnamesi kapsamında; Türkiye genelinde hayvan başına 370 TL olan buzağı desteğini 500 TL’ye yükseltiyoruz. Ayrıca Türkiye genelinde suni tohumlamadan doğan buzağılara ilave 200 TL ödeyeceğiz. Bakanlığımızın yetiştirici bölgesi olarak belirlediği 22 ilde buzağı başına ilave 100 TL olan desteği yüzde 100 artırarak 200 TL’ye yükseltiyoruz. Yani 22 ilde yetiştiricilerimize buzağı başına toplamda 900 TL ödeyeceğiz. Türkiye genelinde küçükbaş sürü büyütme desteğini ise 125 TL’den 200 TL’ye çıkarıyoruz. Türkiye genelinde sürü yöneticisi desteğini yüzde 100 arttırarak işletme başına 6 bin TL’den 12 bin TL’ye çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.