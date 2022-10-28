Dan Petrescu: 'İyi bir maç olmadı'

CFR Cluj Teknik Direktörü Dan Petrescu, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında DG Sivasspor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından, 'Sonuç olarak iyi bir maç olmadı. İlk yarı iyi oynadık ama gol atmadık. Ofsayttan da gol yedik. İlk maçta da olduğu gibi yine hakem hataları oldu' dedi.

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  • 28.10.2022 00:59
  • Güncelleme: 28.10.2022 00:59
Dan Petrescu: 'İyi bir maç olmadı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

CFR Cluj Teknik Direktörü Dan Petrescu, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında DG Sivasspor’a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından, “Sonuç olarak iyi bir maç olmadı. İlk yarı iyi oynadık ama gol atmadık. Ofsayttan da gol yedik. İlk maçta da olduğu gibi yine hakem hataları oldu” dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. maçında deplasmanda Sivasspor’a 3-0 mağlup olan CFR Cluj’da Teknik Direktör Dan Petrescu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Petrescu, “Sonuç olarak iyi bir maç olmadı. İlk yarı iyi oynadık ama gol atmadık. Ofsayttan da gol yedik. İlk maçta da olduğu gibi yine hakem hataları oldu. İkinci yarı oyuna güzel başladık, hatta boş kaleye gol atmadık. 2-0’dan sonra da gardımız düştü. Bizim yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz lazımdı. Sivasspor’un da savunması çok iyiydi. Son şansımız Ballkani maçını kazanmak. Ballkani maçını kazandığımız takdirde tur atlayacağız. Mutlaka Ballkani maçını kazanacağız” dedi.

“Tek hedefimiz Ballkani maçı”

Bir gazetecinin, “Bu takımı nasıl düzene sokacaksınız?” şeklindeki sorusuna Petrescu, “Bu maçı kaybetmiş olabiliriz. Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum. Takımın moralini yüksek tutacağız. Bizi zor bir fikstür bekliyor. Bizim şu an tek hedefimiz perşembe günü oynayacağımız Ballkani maçını kazanmak. Bu maçı kazandığımız takdirde bizi güzel günler bekliyor” yanıtını verdi.

“Sivas çok güçlü bir takım”

Bir basın mensubunun, “Böyle kötü bir sonuç bekliyor muydunuz?” sorusuna ise Petrescu, “Kesinlikle böyle bir sonuç beklemiyordum. Bu grup sürprizlerle dolu. Ballkani bu grubun sürpriz takımı. Sivas bu grubun en iyi takımı. Sivas gerçekten çok güçlü takım. Çok iyi oyuncuları var. Örnek verecek olursak Max Gradel çok iyi. Benim Sivas’a karşı kaybetmem normal. Ben Kayserispor’u çalıştırdığımda Sivas bizi çok zorladı. Sivas ile oynadığımız maçların hepsini kaybettik. Sivasspor’a başarılar diliyorum” cevabını verdi.

İHA

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