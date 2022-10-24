Damlama sulamayla pancar verimini arttırdı

Her biri yaklaşık 9,5 kilo gelen pancarda verim önceki senelere göre arttı.

Yeşilhisar Pancar Bölge Müdürlüğü İlyaslı kantarına bağlı Yerköy çiftçilerinden Hüseyin Demir, bu sene pancar üretimini yağmurlama sulama sistemi yerine damlama sulama yöntemiyle yetiştirmeye karar verdi. 48 dekar araziye damlama sulama sistemi döşeyen Demir, hem zamandan hem sudan tasarruf sağladı. Pancar verimi de önceki senelere göre arttı. Suyunu zamanında alan pancarların her biri neredeyse 9-10 kilo ağırlığa kadar büyüdü. Hüseyin Demir, 48 dekardan 13 ton civarında verim bekliyor.