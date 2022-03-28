Damak çatlatan lezzet için kilometrelerce yol gidiyorlar

Sivas ile Konya arasında etli pide (etli ekmek) kimin tartışması sürerken, Sivas'ın Ulaş ilçesinde Coğrafi İşaret Tescili alan etli pidenin tadına bakmak isteyeler kilometrelerce yolu göze alıyor.

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  • 28.03.2022 10:20
  • Güncelleme: 28.03.2022 10:20
Damak çatlatan lezzet için kilometrelerce yol gidiyorlar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas ile Konya arasında etli pide (etli ekmek) kimin tartışması sürerken, Sivas’ın Ulaş ilçesinde Coğrafi İşaret Tescili alan etli pidenin tadına bakmak isteyeler kilometrelerce yolu göze alıyor.

Sivas ile Konya arasında "etki ekmek kimin" tartışması sürerken, Ulaş Kaymakamlığı tarafından 2020 yılında Coğrafi İşaret Tescili alınan Ulaş etli pidesinin ünü ülkeye yayıldı. Lezzeti damak çatlatan pidenin tadına bakmak isteyenler ve tadına bakıp vazgeçemeyenler kilometrelerce yolu göze alıyor.

Lezzeti ile diğer pide türlerini geride bırakan Ulaş pidesinin hamuru merdane kullanmadan el ile açılıyor. Büyükbaş hayvanın kaburga bölgesinden alınan et, eşit parçalar halinde açılan hamura dağıtılarak küreğe çekiliyor. Daha sonra odun ateşinde ısınan taş fırın içerisine sürülerek 6-7 dakika arasında pişiriyor. 12 yıldır fırıncılık mesleğini sürdüren İzzet Özbek, meşhur Ulaş etli pidesinin diğer pidelerden farklı olmasının sebebini Ulaş’ın Tecer suyu, Fadlum tuzu, etin kalitesi ve ustanın maharetli ellerinden geçtiğini söylüyor. Pideler taş fırında beyaz kavak odunu ile pişiyor. Müşterilerin büyük bölümü ise ilçe dışından geliyor. İlçeye en yakın şehir ise 40 kilo metre uzaklıktaki Sivas il merkezi.

Tartışmalardan uzak çünkü tescilli

İzzet Özbek, 12 yıldır bu işi yaptığını belirterek, "Meşhur Ulaş etli pidemiz tescil almıştır. Yöresel bir lezzet ve kalite farkı vardır. Kalitesi Ulaş’ın Tecer suyu, fadlum tuzu ve bizim sanatımızla birlikte yoğurduğumuz hamurdan başlıyor. İşlediğimiz malzeme, etin kalitesi orantılı şekilde katılım yapılıyor. Etin kaburga kısmından seçilmesinden kaynaklı etli ekmeğin farkı ortaya çıkıyor. Bizim kullandığımız hamur ve ustalık buna daha farklı bir lezzet katıyor. Özellikle yaz aylarında çok yoğun bir talep var. Etli ekmeğimizin değişik olması, kaliteli olması oldukça misafir ve ilgi çekiyor. Sivas merkez dahi olmak üzere dışardan duyuldukça Ulaş’ın etli pidesi, çevre illerden dahi yol üstünden geçen misafirlerimiz Ulaş’ın etli pidesini tatmak için gelip yiyorlar" dedi.

İHA

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