Cumhuriyet Üniversitesi 48 yaşında

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin kuruluşunun 48'nci yılı düzenlenen program ile coşku içinde kutlandı.

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  • 09.02.2022 13:05
  • Güncelleme: 09.02.2022 13:05
Cumhuriyet Üniversitesi 48 yaşında
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin kuruluşunun 48’nci yılı düzenlenen program ile coşku içinde kutlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin( SCÜ) kuruşunun 48’nci yılı kapsamında program düzenledi. Programa Video Konferans Sistemi üzerinden YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımın yanı sıra Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, il protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda üniversitenin tanıtım filminin izletilmesiyle devam etti. Sivas yöresine ait türkü dinletisinin ardından protokol konuşmaları yapıldı. Program Akademik Teşvik ve Geleneksel Hizmet Ödüllerinin takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Yeniliklere açık geleneğine bağlı bir üniversite

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitenin yaptığı çalışmaları ve başarıları anlatarak, “Kurumların sağlam temeller üzerinde yükselmeleri onların geleneklerine bağlı olmaları ile mümkündür. Gelenek zaman sabır ve şuur ile oluşur. Sivas Cumhuriyet üniversitesi 48 yıllık süre içerisinde kendi geleneğini oluşturmuş önemli araştırma ve eğitim kurumlarımızdan biridir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi gücünü köklerinden alan geleneklerine bağlı, bir o kadar da yeniliklere açık bir üniversite olarak varlığını geleceğe taşıma arzusuna sahiptir’’ dedi.

Kanser tedavisine yönelik çalışmalar devam ediyor

Rektör Yıldız, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023, 2053 ve 2071 hedefi ile ortaya koyduğu Büyük Türkiye vizyonu çerçevesinde üniversitemiz tüm alanlarda yerli ve milli teknolojiye destek olmak için çalışmalar yapmaktadır. Bugün itibariyle bünyemizde oluşturduğumuz kanser çalışma grubu ile yerli ilaçlarla kanserin tedavisine yönelik çalışmalarımız yoğun bir şekilde davam etmektedir. Üniversitemiz tıp ve sağlık alanındaki kurumları aracılığıyla, Sivas ve çevre illere de sağlık hizmetleri vermektedir. Yeni açılan Genel Yoğun Bakım ve Yeni Doğan Üniteleri Organ Nakli Merkezi ile Sivas ve çevre illere yönelik büyük bir ihtiyaç giderilmişti’’ şeklinde konuştu.

İHA

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