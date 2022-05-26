Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ERÜ'de konferans verdi

Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ‘Modernite, Gençlik ve Din’ konulu 2022 İlahiyat Zirvesi’ne Cumhurbaşkanı Sözcüsü, Büyükelçi Prof. Dr. İbrahim Kalın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve ilahiyatçı, yazar Necmettin Nursaçan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış, ERÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Ahmet Kamil Cihan ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 1 hafta önce göreve başladığını, kentteki manevi ve tarihi atmosferin etkisi altında olduğunu belirterek, düzenlenen konferans vesilesiyle yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.

Gençlere önem verdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Adeta bir açık hava müzesi olarak nitelendirilen bu şehirde öğrencilerimizin huzuru, konforu, geleceğe öz güven içerisinde taşınması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 16 ilçe belediyemiz ile el ele gönül gönüle veriyor, birliğin, beraberliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Kayseri güvenli bir liman, Kayseri birliğin beraberliğin sembolü, Kayseri ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, devletimize, milletimize, inancımıza sahip çıkan şehirlerin başında gelir. Gençlerimize ‘sizleri seviyoruz, getirin çamaşırınızı biz yıkayalım’ diyoruz. Bu yönde yaptığımız çalışma ile gençlerimizin duasını alıyoruz. Onlar vaktini çamaşır yıkamakla geçirmesin, yeter ki araştırma yapsın, derslerine çalışsın, kendini geleceğe taşısın. Yeter ki bir farkındalık oluşturun, öz güven içerisinde ülkemizi geleceğe taşıyın” şeklinde konuştu.

Konferans kapsamında Erciyes Üniversitesi ve İlahiyat Fakültesi geçmişine değinen ERÜ Rektörü Mustafa Çalış da, “Erciyes Üniversitemiz tarihi bir geçmişi olan bir vizyona sahip. İlahiyat Fakültemiz ise 44 yıllık mazisi olan Erciyes Üniversitemizden daha köklü bir tarihe sahip olup, 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla açılmış ve 1982 yılında ilahiyat fakültesine dönüşerek üniversitemize bağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü, Büyükelçi Prof. Dr. İbrahim Kalın, Modernite, Gençlik ve Din konulu konferansında, “Modernite kabaca 17 ve 18’nci yüzyılda Avrupa’da aydınlanma düşüncesiyle ortaya çıkan yeni bir dünya tasavvufunu ve medeniyet anlayışını temsil ediyor. Akılcılığı kısaca tanımlamam gerekirse, insanın eşya ile varlıkla olan ilişkisinde aracısız olarak hakikati ortaya çıkarmaya vesile olacağına inanılan temel yaklaşımı ifade ediyor. Akıl doğru bilginin, doğru eylemin, iyinin, güzelin ve doğrunun bilgisinin yegane kaynağıdır. Akıl kelimesinin modern batı düşüncesindeki kullanımlarının, akıldan akılcılığa, akılcılıktan bilimciliğe, bilimcilikten pozitivizme, pozitivizmden materyalizme doğru evrilmesi aslında bu akıl meselesinin doğru yönetilmediği zaman bizi ne tür tehlikelerle karşı karşıya bırakacağının da en önemli örneklerinden birisini teşkil ediyor. Modernizeyle birlikte artık aklın ışığıyla insanın kendine yeni bir yol haritası çizmesi bağlamında akıl ve inanç arasında mutlak bir çatışmanın olduğu, olması gerektiği fikri pratik hayatımızın da bir parçası haline geldi. Bunu sorgulamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Aklı doğru bir zemine oturtursak, onu diğer imkan ve araçlardan bir tanesi olarak değerlendirir, insanın eşyaya, varlığa, kendi manasına erişiminin önündeki araçlardan biri olan doğru konumlandırırsak akıl ile kalp çatışmak zorunda olmadığı gibi akıl ile inanç da çatışmak zorunda değildir sonucuna ulaşabiliriz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından günün anısına teşekkür belgesi ve plaket takdimi gerçekleştirildi.

