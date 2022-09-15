Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivas ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Türkiye'nin Ermenistan'ın yanında olduğunu belirterek, Türkiye'nin gerek yumuşak gerekse sert gücü birlikte kullanabilme kabiliyetinde olduğunu vurguladı.

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  • 15.09.2022 14:27
  • Güncelleme: 15.09.2022 14:27
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır'
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivas ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Türkiye’nin Ermenistan’ın yanında olduğunu belirterek, Türkiye’nin gerek yumuşak gerekse sert gücü birlikte kullanabilme kabiliyetinde olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivas’taki programları öncesinde Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda resmi törenle karşılandı. Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, AK Parti milletvekilleri Habip Soluk, Semiha Ekici ve il protokolü tarafından karşılanan Oktay, jandarma merasim mangasını selamladı. Oktay, ilk ziyaretini Sivas Valiliğine gerçekleştirdi. Burada da polis merasim mangasını selamlayan Oktay, şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazmasının ardından gündeme dair bir basın açıklaması düzenledi.

“Türkiye, Azerbaycan’ın yanındadır”

Oktay, açıklamasında Türkiye’nin Ermenistan’ın yanında olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Semerkant’a gitti. Türkiye’nin çok yoğun bir diplomasisi var, çok yoğun bir gündemi var. Hem Doğu ile hem Batı ile aynı görüş hizasında görüşebilen bir lider ve son derecede başarılı bir Türkiye diplomasisi var. Yoğun bir gündemle Semerkant’talar. Özellikle ’Şanghay Birliği’ çerçevesinde de belirli ülkelerin başkanlarıyla da bir araya gelecekleri için son zamanlarda da gündemde olan özellikle Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gelişmeler de gündem olacaktır" dedi.

Ermenistan’ın Karabağ topraklarına tekrar girmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu belirten Oktay, "Biz bunu her fırsatta tekrarladık. Şunu fiilen de gösterdi, bundan sonra da göstereceğimizden herkes emin olsun, bu da şudur; Türkiye, Azerbaycan’ın yanındadır. Her şart ve halükarda yanındadır. Hiç kimse hiçbir oyunun peşinde olmasın. Biz oyunları görüyoruz ve gerek yumuşak gerekse sert gücü birlikte kullanabilen, son derecede başarılı bir şekilde kullanabilen bir Türkiye vardır. Her iki unsurlarıyla da Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir. Bugün Sayın Paşinyan’ın soğukkanlı bir açıklaması oldu. Karabağ’ın Azerbaycan Türklerinin toprağı olduğunu kabul edeceği yönünde anlaşmayı kabul edeceğine dair. Bu son derece makuldür. Çünkü bölge yeteri kadar kırılgandır. Gerek Rusya-Ukrayna krizinden dolayı gerek Suriye-Irak’tan dolayı, bölgedeki belirsizliklerden dolayı son derece kırılgandır. Yeni kırılganlıklara ihtiyaç yoktur. Bölgenin ve Ermenistan’ın kendi geleceği için barış yoluyla çözümde fayda vardır. Cumhurbaşkanımızın da bu anlamda Semerkant’ta bulunması son derece önemlidir" dedi.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek’ten brifing alan Oktay, Sivas Belediye Başkanlığını ziyaret ettikten sonra esnafla bir araya geldi.

İHA

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