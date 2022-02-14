Cumhurbaşkanı imzayı attı, doktor balıklar köyüne kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzayı attı. Dünya'da eşi benzeri bulunmayan Sivas'ın doktor balıkları için oluşturulması planlanan sağlık turizmi köyü için acele kamulaştırma kararı alındı.

PAYLAŞ
  • 14.02.2022 10:08
  • Güncelleme: 14.02.2022 10:08
Cumhurbaşkanı imzayı attı, doktor balıklar köyüne kavuşuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzayı attı. Dünya’da eşi benzeri bulunmayan Sivas’ın doktor balıkları için oluşturulması planlanan sağlık turizmi köyü için acele kamulaştırma kararı alındı.

Sivas Valiliği tarafından, Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan Balıklı Kaplıcaya kardeş olarak geliştirilen Kalkım Balıklı Köyü Projesi’nin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan acele kamulaştırma kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile alındı. Karar bugün ki resmi gazetede yayınlandı. Karar Sivas’ta sevinçle karşılandı.

Dünya’da eşi benzeri yok

Sivas’ın Kangal ilçesine yer altından çıkan yoğun mineralli ve selenyumlu su, suda bulunan balıklarında yardımı ile şifa bulamayan sedef, egzama gibi cilt hastalarına şifa oluyor. Hastalar 37 derecelik sıcaklıktaki selenyumlu suda doktor balıkların dokunuşları ile şifa buluyor. Dünyanın dört bir yanından şifa arayan cilt hastaları, Sivas’a gelip doktor balıkları ziyaret ediyor. Doktor balıklar olarak ünlenen balıkların Dünya’da eşi benzeri bulunmuyor.

Sağlık turizmi köyü oluşturulacak

Sivas Valiliği tarafından Sivas’ta yıllardır hizmet veren Balıklı Kaplıca’ya alternatif olarak yine Kangal ilçesinde bulunan Kalkım bölgesinde zeminden çıkan benzer su ve doktor balıklarla daha sağlıklı ve kaliteli sağlık hizmeti verilebilmesi için “Kalkım Balıklı Köyü Projesi” hazırlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile alınan acele kamulaştırma karanının ardından projenin hızlanması bekleniyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: 'Başarı çıtamızı yükselteceğiz'

Kayserispor Başkanı Gözbaşı: 'Başarı çıtamızı yükselteceğiz'

Eğitim-Bir-Sen Melikgazi'de Bayrak Değişimi

Eğitim-Bir-Sen Melikgazi’de Bayrak Değişimi

Carlos Mane Koronavirüse yakalandı

Carlos Mane Koronavirüse yakalandı

Emrah Başsan ısınmada sakatlandı

Emrah Başsan ısınmada sakatlandı

Bilal Bayazit, ligde ilk kez forma giydi

Bilal Bayazit, ligde ilk kez forma giydi

Miguel Cardoso 2. golünü attı

Miguel Cardoso 2. golünü attı

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

3
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

6
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlkbaharın habercisi ilk cemre ne zaman düşecek?

İlkbaharın habercisi ilk cemre ne zaman düşecek?

Öğrencilere ve kursiyerlere teknolojik kolaylık, 'E-sınav merkezi'

Öğrencilere ve kursiyerlere teknolojik kolaylık, 'E-sınav merkezi'

DAHA FAZLA
Kiralık araçla hırsızlık

Kiralık araçla hırsızlık

Hafta sonu yasa dışı avcılık denetimleri gerçekleşti

Hafta sonu yasa dışı avcılık denetimleri gerçekleşti

Kayseri'de koronavirüs vaka sayısı hızla artıyor

Kayseri’de koronavirüs vaka sayısı hızla artıyor

Erciyes'te insan seli

Erciyes'te insan seli

Kapkaççı adliyede

Kapkaççı adliyede