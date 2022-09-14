Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hacılar'a 400 konut müjdesi

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Kampanyası’nın tanıtım projesinin ardından Hacılar’a verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Özdoğan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Hacılarımızın da yer aldığı yüzyılın konut projesi ülkemize şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi tanıtım Töreninde yaptığı açıklama ile Hacılar ilçesine de 400 konutun müjdesini verdi. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ilçede değişen çehreye TOKİ konutlarıyla ayrı bir güzellik katılacağını söyledi. Özdoğan, özellikle kentsel dönüşüme vurgu yaparak ilçede son olarak 2. etap 4 bloktan oluşan 152 dairenin geçtiğimiz ay yaptığımız ihale neticesinde hızla ilerlediğini söyledi. Kentsel dönüşümle Hacılar’ın çehresinin adeta değiştiğini belirten Özdoğan, Hacılar ilçesine yapılacak 400 konutla ilçenin Kayseri’nin gözbebeği haline geleceğini duyurdu.

Başkan Özdoğan, katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a önceki dönem bakanlar Mehmet Özhaseki, Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.