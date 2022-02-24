Cumhur ittifakının il başkanları bir araya geldi

AK Parti Kayseri il başkanı Şaban Çopuroğlu ile MHP Kayseri il başkanı Adnan İncetoprak bir araya geldi. 

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  • 24.02.2022 08:50
  • Güncelleme: 24.02.2022 08:50
Cumhur ittifakının il başkanları bir araya geldi

Millet ittifakı il başkanları buluşmasının ardından bugün de cumhur ittifakının iki önemli partisi bir araya geldi. 
MHP İl Başkanı İncetoprak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhur İttifakı bir seçim anlaşması değildir. Güçlü Türkiye için alın teri döken canların ekip çalışmasıdır" dedi.
İncetoprak, "AK Parti İl Başkanımız Şaban Çopuroğlu Beyefendi ve Başkan Yardımcımlarımız ile Ak Parti İl Başkanlığında bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ve Genel Başkanımız,Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi  Kayseri Cumhur İttifakı olarak daimi memnun etmeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı bir seçim anlaşması değildir.Güçlü Türkiye için alınteri döken canların ekip çalışmasıdır.Bu şuur ile çıktığımız  yolda Kayseri’mizin her köşesine ulaşıp Allah’ın izniyle çözülmedik mesele bırakmayacağız" diye konuştu.

1ha

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