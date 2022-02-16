Çukura düşen inek kurtarıldı

Sarız ilçesine bağlı Yeşilkent mahallesi Kırk Kilise Mevkiinde meydana gelen olayda Kaan Çalışkan'a ait inek, geçtiğimiz hafta su ihtiyacı için gidermek için gittiği alanda kayalıklar içerisindeki çukurdan düştü. Bir haftadır bölgede kaybolan ineğini aramaya çıkan Çalışkan, ineğini kırk kilise bölgesindeki kayalıklar arasında buldu. Kaan Çalışkan, itfaiye ve belediye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ve Belediyeye ait iş makineleri yaptığı iki saat süren çalışma neticesinde kırdıkları kayalar arasından sıkışan ineği çıkararak sahibine teslim etti.