Çukura düşen inek kurtarıldı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde geçtiğimiz hafta otladığı kayalıklar içinde çukura düşen inek bir hafta sonra sahibi tarafından bulundu. Kayalıklar arasındaki çukura sıkışan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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  • 16.02.2022 12:30
  • Güncelleme: 16.02.2022 12:30
Çukura düşen inek kurtarıldı

 Sarız ilçesine bağlı Yeşilkent mahallesi Kırk Kilise Mevkiinde meydana gelen olayda Kaan Çalışkan'a ait inek, geçtiğimiz hafta su ihtiyacı için gidermek için gittiği alanda kayalıklar içerisindeki çukurdan düştü.  Bir haftadır bölgede kaybolan ineğini aramaya çıkan Çalışkan, ineğini kırk kilise bölgesindeki kayalıklar arasında buldu. Kaan Çalışkan, itfaiye ve belediye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ve Belediyeye ait iş makineleri yaptığı iki saat süren çalışma neticesinde kırdıkları kayalar arasından sıkışan ineği çıkararak sahibine teslim etti.

1ha

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