Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı başkanlık makamında konuk etti.

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  • 19.08.2022 15:59
  • Güncelleme: 19.08.2022 16:20
Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı başkanlık makamında konuk etti.

Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde gerçekleştirdiği yatırım ve projelerle Türkiye’de ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ olarak örnek gösterilen bir hizmet anlayışı sergileyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç’a, gerek yurt içi gerek yurt dışından elçilik, bakanlık ve yerel yönetimler düzeyinde ziyaretler gerçekleşirken, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın beraberindeki heyet ile birlikte Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında konuk ettiği Başkan Aşgın ve beraberindekilerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, “Yerel yönetimler olarak özelde yaşadığımız şehirlerin, genelde ise ülkemizin kalkınması ve daha iyi noktalara gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz mahallelerden ilçelere, ilçelerden şehirlere birlik ve beraberlik halkasını büyüterek daha da güçlü yarınlara yürümeye devam edecektir. Kıymetli başkanımız Halil İbrahim Aşgın beyefendinin ziyaretleri bizleri memnun etti” şeklinde konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise birlik, beraberlik ve dayanışmanın her zaman için daha güçlü bir Türkiye oluşturacağına dikkat çekerek, misafirperverliği için Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Aşgın, Başkan Büyükkılıç’a Çorum’un yöresel ürünlerinden oluşan bir hediye takdim ederken, Büyükkılıç da Aşgın ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Başkan Büyükkılıç, misafirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İHA

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