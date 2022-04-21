Çopuroğlu: 'Baki Ersoy'un gönlü hala Cumhur İttifakından yana'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, dünya genelinde üst üste yaşanan büyük krizler nedeniyle ekonominin de daraldığını söyledi. MHP’den istifa eden Milletvekili Baki Ersoy için de konuşan Çopuroğlu, Ersoy’un hala Cumhur İttifakı içinde yer aldığını öne sürdü. Çopuroğlu, ekonomik sıkıntıları kabullenir şekilde açıklama yapan kendi partisinin milletvekilleri hakkında da görüşlerini paylaştı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, KayseRadar ve Hunat TV’nin ortak yayını Ramazan Sohbetleri’nin konuğu oldu. Gazeteciler Mustafa Bayram ve Kürşat Açıkgöz’ün sorularını cevaplayan Çopuroğlu, dünya genelinde ve Türkiye’de ekonomik daralmanın olduğunu ifade etti. Çopuroğlu, “Dünyadaki en büyük su Büyük Okyanus’ta. Burada çok büyük bir deprem oluyor, biz de oradaki bir geminin içindeyiz. Ne kadar etkileniriz tahmin etmek lazım. Geçim sıkıntısı konusuna gelirsek, bundan 6 yıl önce döviz sıkıntısı vardı. 20 Aralık’ta son buldu. O günlerde gündem buydu. Sonrasında zaman geçti, elektrik, doğal gaz gündemdeydi. Sonrasında ayçicek yağı, sonra şeker sonra Ukrayna - Rusya savaşı…” dedi.

Türkiye ekonomisi ve pahalılık konularında AK Parti Vekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis’in açıklamalarıyla ilgili de Çopuroğlu, “Hani hep söylenir ya niye iradenizle açıklama yapmıyorsunuz falan. Kimseye niye yapıyorsun, niye yaptın diyen yok. Herkes özgür iradesiyle bildiği doğruları söylüyor. Elhamdülillah bir vekilimiz doktor, diğeri avukat. Yani eğitim konusunda toplumun kabul ettiği güzel meslekler” cevabını verdi.

MHP’DEN İSTİFA EDEN BAKİ ERSOY MESELESİ

Bir soru üzerine Çopuroğlu, yine ekonomiyle ilgili eleştirileri nedeniyle disipline sevk edilen ve süreci beklemeden MHP’den istifa eden Milletvekili Baki Ersoy hakkında da konuştu. İstifası sonrası Ersoy’u telefonla aradığını belirten Çopuroğlu, sohbetinden istifa etse bile gönlünün Cumhur İttifakından yana olduğunu anladığını aktardı. “Gönlü hala liderimiz Bahçeli ve Cumhurbaşkanımızda. Bağlı olduğunu hissettim. Ve istifası da ‘Kâğıdı kalemi atıp ben gidiyorum’ gibi bir şey değil. ‘Ben burada yokum’ gibi bir misyonu yok. Peki napıyorsunuz dedim. Ben istifasını partiyi zora sokmamak adına olduğunu düşünüyorum. Kazasız belasız bu süreci sakinleştirmek adına aldığı bir karar olarak gördüm” dedi. Ersoy’un hayat pahalılığı söylemine katılıp katılmadığının sorulması üzerine de Çopuroğlu, “Baki Ersoy’un yorumları hakkında yorum yapsam bir türlü, yapmasam bir türlü. Olay yaşanmış, Baki vekil istifa etmiş. Bundan sonra işin gidişatına bakmak lazım. Burada bir şey çıkaracağımıza emin değilim” cevabını verdi.

MİLLETVEKİLLERİNİN PERFORMANSINDAN MEMNUN MUSUNUZ?

AK Partili Kayseri Milletvekillerinin performanslarıyla ilgili bir soru üzerine ise Şaban Çopuroğlu, vekillerin genel olarak çalıştığını söyledi. İsim vermeden bir vekilin 65 mahalleyi ziyaret ettiğini belirten Çopuroğlu, “Hem vekil hem belediye başkanları hem il teşkilatımızla ilgili her zaman dinamik bir anket çalışması var. Şu anda da bir çalışma var Kayseri’de. Tabi cumhurbaşkanımızın önüne sunuluyor bütün bunlar. Vekillerimiz de biz nereye program yazsak gidiyorlar. Yalnız vatandaşın demek ki beklediği daha çok, bayramdan sonra bunları daha da sıklaştıracağız” dedi.

SAĞLIKTA RANDEVU KRİZİ

AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu, hastanelerde yaşanan randevu sıkıntısıyla ilgili de konuştu. Yaşanan problemleri milletvekilleri ve bakanlık düzeyinde konuştuklarını belirten Çopuroğlu, “Şunu bilmekte büyük fayda var. En büyük konulardan birisi 5 dakika (tedavi) meselesi. Ayrıca dışarıdan görüntüleme hizmetinin satın alınma gibi bir şey olduğunu biliyoruz. Rapor okuma kısmında arada sorun olduğunu biliyoruz, yakında onun için de iyileşme olacağını düşünüyoruz. Diğer devlet hastanesine ilginin artmış olması, bu süreçte vatandaş haklı olarak ultrasonda aldığı bir sıranın uzun olmasından dolayı diğerine gideyim demesi kadar doğal bir şey yok. Özele gelince, özelde aslında birçok faktör var. Özele geldiğinde de insanların bir kısmına katlanıyorlar. Devlet veya şehir hastanesinde 0 maliyetle tedavi oluyorlar ama belki özel hastanede gelirken bir kişi istese aynı gün olmasa aynı branşta farklı doktorlara gidebilir. Bundan kaynaklı bir sebepte olabilir ama durumun farkındayız, MHRS diye geçen sistemle alakalı daha önceki il başkanları toplantısında cumhurbaşkanı bizzat da talimat verdi. Bir başka ilde de olmuş benzer bir durum. Ben şahit olduğum olayı söyleyeyim, talimattan sonra çok kısa bir süre içerisinde normale döndü. Aşılamayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle de bir avantajımız var, şu anda kovid sebebiyle yatan bir hastamız yok. Ya da yoka yakın. Sanki önümüzde ki günlerde rahatlayacakmışız gibi hissediyorum. Acil eyitesi olmayan hastaların bayram sonrasına sarkması bayram yoğunluğundan olacak. MHRS konusunun da çalışıldığını ve düzenleneceğini biliyorum” diye konuştu.

YABANCI DÜŞMANLIĞI

Şaban Çopuroğlu, partiler arasında son günlerin birinci gündem konusu haline gelen Suriye uyruklu kişilerin ülkelerine dönüp dönmeyeceğiyle ilgili konuda da konuştu. Çopuroğlu, “Birinci ve tek kuralımız, suç işleyenin bu memlekette yeri yok. Sen bu ülkeye geleceksin cumhur ittifakı, büyüklerimiz sana kucak açacak, sen suç işleyeceksin, böyle bir konuda taviz verilmiyor zaten. Ancak Bolu Belediye Başkanının yaptığı gibi yabancıların nikah merasiminde ödedikleri para, su faturası, bence popilis siyaset. Durup dururken, oradaki savaş bitmesi halinde birçok insanın evini tercih edeceğini tahmin ediyorum. Temelde şu var, geçtiğimiz hafta Hulusi Paşa buradaydı zaten. O, kuzey ırakta ve Suriye’de yapılan harekatlarda ne kadar doğru işler yapıldığını kendisi iftar konuşmasında da bahsetti. Orada ki koridor temizlenince, bu insanlarda güven oluşmaya başladı. Yani ister istemez bir kısmı evine, yurduna döneceğiyle alakalı bir şey oluşmaya başladı” dedi.

KAYSERİ ASPİR ÜRETİMİNİN MERKEZİ OLACAK

Kayseri’nin yağ bitkisi aspir üretiminde üs haline geleceğini belirten Çopuroğlu, bu yönde çalışmaların devam ettiğini vurguladı. “En çok aspir bitkisinin ekildiği ve bu bitkinin yağının en çok üretildiği yer Kayseri olacak” diyen Çopuroğlu, “130 milyon metrekare alana aspir ekiliyor. Ondan elde edilecek yağdan da Kayseri üretim için önemli miktarda yağ çıkması beklenmekte. Biz de bununla alakalı, dünyadaki sıkıntılar ile alakalı çözüm olsun diye böyle bir şeye adım attık. Belediye başkanlarımızda bu işe destek verdiler. Çalışkan bir tarım müdürümüz var. Bizimde çorbada tuzumuz varsa ne mutlu il teşkilatımıza. Eğer verim de istediğimiz gibi olursa, susuzluk problemi yaşamazsak… Kayseri’deki barajlarımız çok düşük seviyelerde. Yüzde 30’lar seviyesindeymiş. Kötü bir durum” açıklamasını yaptı.