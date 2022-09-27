Çoğu bitti azı kaldı, Hasan Çınar destek bekliyor

Kayseri’de SMA Tip 2 hastası iki çocuktan birisi olan Hasan Çınar Süyüm için ailesi Valilik izniyle kampanya yürütüyor. Sadece yurtdışında tedavisi olan hastalığın ilacı için gerekli olan paranın yüzde 55’ini toplayabilen aile SMA hastası Hasan Çınar için destek bekliyor. Tedavileri için yaklaşık 890 bin lira civarında bir miktar kaldığını söyleyen Hasan Çınar’ın annesi Elmas Süyüm, “Oğlum şu anda 3 yaşında ve bu hastalıkla 2 yıldır mücadele ediyor. Kampanyamızda şu anda yüzde 55’e ulaştık. Sizlerin destekleriyle yüzde 100’e ulaşıp sağlığına kavuşturmak istiyoruz. Yaklaşık 890 bin civarında bir miktarımız kaldı. Herkesten maddi, manevi destek bekliyoruz. Lütfen yavrumuzdan elinizi çekmeyin. Size çok ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

BUGÜN HASAN ÇINAR’IN DOĞUM GÜNÜ

Bugün Hasan Çınar’ın doğum günü olduğu dile getiren anne Elmas Süyüm, “Bugün ona verebileceğiniz en güzel hediye onu sağlığına kavuşturmak olacak. Kendi ağzıyla ‘ben yürümek istiyorum’ diyor. Bunu söyleyen bir çocuğumuza lütfen sizlerde dokunun. Onu Zolgensma tedavisine ulaştıralım. Hasan Çınar SMA sayfasından tüm bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Kampanyamız valilik onaylıdır. Kayseri’nin önde gelen isimlerinden, hayırseverlerinden destek bekliyoruz. Yavrumuzun elinden tutun lütfen” ifadelerini kullandı.