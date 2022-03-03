Çocuklarını dilendiren 9 aileye ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün 1-28 Şubat tarihleri arasında mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 9 aileye adli işlem yapıldı.

PAYLAŞ
  • 03.03.2022 17:13
  • Güncelleme: 03.03.2022 18:30
Çocuklarını dilendiren 9 aileye ceza
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nün 1-28 Şubat tarihleri arasında; mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 9 aileye adli işlem yapıldı.

Kentte ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 9 aileye, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen ’Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali’ suçundan adli işlem, 6 şahsa Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden idari işlem yapıldı.

Vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla ekiplerce belirtilen tarihler arasında ’Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması’ adı altında il merkezinde bulunan okul önleri ve çevreleri, okul çevrelerindeki park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddaa ve ganyan bayiileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. yerlerde toplam 5 adet uygulama yapıldı. Bu uygulamalarda 4 bin 161 kişi sorgulandı, aranması olan 21 şahıs yakalandı, 244 tane de iş yeri denetlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, 'Bağımlılığın her türlüsüne karşıyız'

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, “Bağımlılığın her türlüsüne karşıyız”

Felahiye'de kaza: 3 yaralı

Felahiye’de kaza: 3 yaralı

Elektrik faturalarındaki indirim yeterli bulunmadı

Elektrik faturalarındaki indirim yeterli bulunmadı

Kayseri-Kırşehir Karayolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Kayseri-Kırşehir Karayolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Tomarza Meslek Yüksekokulu'nda devir teslim töreni yapıldı

Tomarza Meslek Yüksekokulu'nda devir teslim töreni yapıldı

BBP'li Çevrim: 'Ülkemizdeki gençler ne yazık ki diploması olduğu halde işsiz kalıyor'

BBP’li Çevrim: “Ülkemizdeki gençler ne yazık ki diploması olduğu halde işsiz kalıyor”

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

3
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

4
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

5
İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

6
Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediye Başkanlarından Bakan Yardımcısı Gürcan'a ziyaret

Belediye Başkanlarından Bakan Yardımcısı Gürcan'a ziyaret

Kayseri'de aranması bulunan 636 şahıs yakalandı

Kayseri'de aranması bulunan 636 şahıs yakalandı

DAHA FAZLA
Kayseri'de uyuşturucu taciri 49 şahıs tutuklandı

Kayseri'de uyuşturucu taciri 49 şahıs tutuklandı

Kayseri'de 13 bin 172 araca ceza kesildi

Kayseri'de 13 bin 172 araca ceza kesildi

Çocuklarını dilendiren 9 aileye ceza

Çocuklarını dilendiren 9 aileye ceza

Milletvekili Ataş: Esnaf zararına çalışıyor!

Milletvekili Ataş: Esnaf zararına çalışıyor!

Benzin ve motorine 2'nci zam

Benzin ve motorine 2’nci zam