Çocukların otomobil gezintisi kanalda bitti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde babasının arabasını izinsiz aldığı iddia edilen çocukların otomobil gezintisi kanalda bitti.

PAYLAŞ
  • 30.09.2022 15:27
  • Güncelleme: 30.09.2022 16:28
Çocukların otomobil gezintisi kanalda bitti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde babasının arabasını izinsiz aldığı iddia edilen çocukların otomobil gezintisi kanalda bitti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Feyzioğlu Mahallesi 541. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, E.C.(8), arkadaşı A.Y (9) ile babasının 38 DH 543 plakalı otomobilini izinsiz aldı. İkili mahallede gezintiye çıkarken, sürücü koltuğunda oturan E.C. direksiyon hakimiyetini kaybederek, kanala uçtu. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. E.C. ve A.Y. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Kanala düşen otomobil çekici yardımıyla kanaldan çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
500 bin TL'lik hırsızlık yapan kadın Kayseri polisinden kaçamadı

500 bin TL'lik hırsızlık yapan kadın Kayseri polisinden kaçamadı

Güney Kore Büyükelçisi Lee Won-Ik: 'Japonya ile Kore ilişkisini Türkiye ile Yunanistan ilişkisine benzer düşünebilirsiniz'

Güney Kore Büyükelçisi Lee Won-Ik: 'Japonya ile Kore ilişkisini Türkiye ile Yunanistan ilişkisine benzer düşünebilirsiniz'

Kayseri'deki 'kökünü kurutma' operasyonunda 10 tutuklama

Kayseri'deki 'kökünü kurutma' operasyonunda 10 tutuklama

Çocukların otomobil gezintisi kanalda bitti

Çocukların otomobil gezintisi kanalda bitti

Üzerine hat alamıyor, sebebi çok farklı

Üzerine hat alamıyor, sebebi çok farklı

Büyükşehir'in Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nden ziyaretçilerine hatıra sikke

Büyükşehir'in Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nden ziyaretçilerine hatıra sikke

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

5
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

6
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göğüs ağrısı yaşayanlar acilen hekime başvurmalı

Göğüs ağrısı yaşayanlar acilen hekime başvurmalı

Trabzonspor Kayseri'ye geldi

Trabzonspor Kayseri'ye geldi

DAHA FAZLA
MAÇA DOĞRU... Kayserispor Trabzonspor rekabetinde son durum

MAÇA DOĞRU... Kayserispor Trabzonspor rekabetinde son durum

Tramvay inşaatında zarar gören doğal gaz borusuna müdahale edildi

Tramvay inşaatında zarar gören doğal gaz borusuna müdahale edildi

Nakliye dolandırıcısı polisten kaçamadı

Nakliye dolandırıcısı polisten kaçamadı

Yahyalı Aladağlar'da yol yapım çalışması devam ediyor

Yahyalı Aladağlar'da yol yapım çalışması devam ediyor

Kayseri'nin ihracatı ilk 8 ayda yüzde 15,4 arttı

Kayseri'nin ihracatı ilk 8 ayda yüzde 15,4 arttı