Çocukları istismar eden dilenciler suçüstü yakalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı dilencilikle mücadele ekibi yaya trafiğinin yoğun olduğu şehir merkezinde, anayol, bulvar, kavşaklar ile Seyyid Burhanettin türbesi çevresinde, cami ve hastane önlerinde, insanların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan, mendil satan ve cam silen şahıslara yönelik çalışmalar düzenlendi.

Bu kapsamda ekipler tarafından düzenlenen çalışmalar neticesinde 16 çocuk, 10 kadın ve 6 erkek şahıs olmak üzere toplam 32 dilenci ekipler tarafından yakalandı. Dilencilerin üstlerinde yapılan aramalarda, üzerlerinden çıkan 990 TL paraya kamuya aktarılmak üzere tutanakla el konuldu.

14 dilenci hakkında ise, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi gereği idari yaptırım karar tutanakları düzenlenirken, küçük yaşta dilendirilen 16 çocuk tutanakla Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube’ye teslim edildi.