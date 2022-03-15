Çocuklara özel 'Nasrettin Hoca' Tiyatrosu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından 2022 Kültür-Sanat Etkinlikleri kapsamında Nasrettin Hoca Çocuk Tiyatrosu sahnelendi. Miniklerin doyasıya eğlendiği tiyatro oyununu yaklaşık 2 bin kişi izledi.

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  • 15.03.2022 12:30
  • Güncelleme: 15.03.2022 12:41
Çocuklara özel 'Nasrettin Hoca' Tiyatrosu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından 2022 Kültür-Sanat Etkinlikleri kapsamında Nasrettin Hoca Çocuk Tiyatrosu sahnelendi. Miniklerin doyasıya eğlendiği tiyatro oyununu yaklaşık 2 bin kişi izledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat Eğitim ve Spor Faaliyetleri dalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda 2022 yılını kültür sanat etkinlikleri ile dolu dolu geçirme yönünde etkinlik ve faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nün usta öğretici ve kursiyerleri tarafından ’Nasrettin Hoca’ adlı çocuk tiyatrosu oyunu sahneledi. Kadir Has Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, 8 oyuncu ve 7 teknik ekiple hazırlandı. Melih Cevdet Avşaroğlu yönetiminde 40 dakika süren oyuna çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Nasrettin Hoca’yı tanıtmak ve sevdirmek amacıyla, Nasrettin Hoca ile Karısı, Eşeğin Satılması, Göle Yoğurt Mayalanması, Hoca ile Timur fıkraları sahnelerinin kolaj şeklinde uyarlandığı oyunda çocuklar doyasıya eğlendi.

Nasrettin Hoca Çocuk Tiyatrosu, Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde iki seans olarak sahnelendi. Tiyatroseverler, her iki seansta da salonu tıklım tıklım doldururken, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nın hazırladığı oyunu yaklaşık 2 bin kişi izledi.

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İHA

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