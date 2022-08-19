Çocuklara '360 mini Çiftlik'te Hayvan Sevgisi Aşılanıyor

Talas Belediyesi, Ali Dağı 360 Kafenin yukarısında bulunan alana minik dostlar için çiftlik kurdu. Aileleriyle birlikte 360 Kafeye gelen çocuklar, '360 Mini Çiftlik'teki birbirinden şirin hayvanları severek keyifli vakit geçiriyor. Burada çiftlik hayvanlarını tanıma fırsatı bulan çocuklar, zaman zaman da elleriyle besleme yapıyor.

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  • 19.08.2022 13:20
  • Güncelleme: 19.08.2022 13:26
Çocuklara '360 mini Çiftlik'te Hayvan Sevgisi Aşılanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, Ali Dağı 360 Kafenin yukarısında bulunan alana minik dostlar için çiftlik kurdu. Aileleriyle birlikte 360 Kafeye gelen çocuklar, ‘360 Mini Çiftlik’teki birbirinden şirin hayvanları severek keyifli vakit geçiriyor. Burada çiftlik hayvanlarını tanıma fırsatı bulan çocuklar, zaman zaman da elleriyle besleme yapıyor.

Çocuklara evcil hayvanları tanıtmak ve onlarla aralarında sevgi bağı kurmak amacıyla oluşturulan çiftlikte 17 güvercin, 3’ü yetişkin olmak üzere 15 tavşan, 2 İran Tavuğu, 4 civciv, 2 yaban ördeği, 2’si Çin Kazı olmak üzere 12 kaz, Mavici Tavuk başta olmak üzere 25 tavuk ve 2 hindi bulunuyor. Çiftlikte ayrıca 1 kuzu, 5 keçi ve 3 de köpek yer alıyor. Toplam 85 hayvanın bulunduğu ‘360 Mini Çiftlik’te kazlar ve ördekler için bir de mini gölet bulunuyor.

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galeri

İHA

Kayseri Gündem
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