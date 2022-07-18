Çocuk hırsızlar güven timinden kaçamadı

Kayseri'de iş yerlerinden telefon çalan ve en büyüğü 11 yaşında olan 3 çocuk, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

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  • 18.07.2022 14:56
  • Güncelleme: 18.07.2022 15:04
Çocuk hırsızlar güven timinden kaçamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de iş yerlerinden telefon çalan ve en büyüğü 11 yaşında olan 3 çocuk, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Yeraltı Çarşısı’nda Güven Timleri ekiplerince denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde C.I. (11), T.G. (10) ve A.G.’nin (8) ellerinde telefon gören ekipler, şüpheli çocukları incelemeye aldı. Çocukların tutarsız hareketlerinden şüphelenen ekipler, telefonların çalındığı iş yerini tespit etti. Çalınan telefonlar, sahibine teslim edilirken şüpheli 3 çocuk ise Çocuk Şube Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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