Çocuğun öldüğü köpek saldırısıyla ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

 Kayseri'de 2019'da yaşanan ve 1 çocuğun yaşamını yitirdiği 1 çocuğun ise yaralandığı köpek saldırısı nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Davada valilik ve belediye tazminat ödemeye mahkûm edildi. 

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  • 27.10.2022 18:36
  • Güncelleme: 27.10.2022 18:36
Çocuğun öldüğü köpek saldırısıyla ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Olay, 4 Ocak 2019 tarihinde Hacılar ilçesine bağlı Akdam Mahallesi’nde meydana gelmişti. Okul çıkışında Ali Tuğrul ve Mehmet Özer sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Mehmet Özer olay yerinde hayatını kaybederken, Ali Tuğrul ise yaralandı. 

Olayda yaralanan Ali Tuğrul'un ailesi tarafından tazminat davası açıldı. Kayseri Adliyesi’nde görülen dava sonuçlandı. Mahkeme, Valilik, Hacılar Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi’ni tazminat ödemeye mahkûm etti.

1ha

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