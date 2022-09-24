ÇKS'de (Çiftçi Kayıt Sistemi) önemli değişiklik

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yaptığı değişiklikle bazı aksaklıkları gidererek, dijitalleşme sayesinde bürokrasiyi azaltmayı hedefledi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Söz konusu değişiklikle mevcut yönetmeliğin yayınlandığı tarihten bugüne kadar uygulama döneminde Bakanlık tarafından tespit edilen aksaklıkların giderilmesi, taşra teşkilatında uygulama birliği sağlanması, devreye alınacak yeni iş modellerine ve geliştirilen yeni politikalara adapte olunması için dijitalleşme, bürokrasinin azaltılması ve üretim planlaması amaçlandı.

Bu kapsamda, başvurularının e-Devlet üzerinden alınması için değişikliğe gidildi.

Ürün güncellemesi yapacak çiftçiler ekim ayı itibarıyla başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Bundan ürün güncellemesi yapacak çiftçiler yararlanacak olup, arazi bilgilerinde değişiklik yapacaklar ve ilk defa ÇKS'ye kayıt olacak çiftçiler ise İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapacak.

ÇKS BAŞVURU SÜRESİ DE 31 ARALIK'A ÇEKİLDİ

Çiftçi Belgesi, Ziraat Odalarından her yıl alınan Çiftçi Belgesi tüm başvurular için sadece ilk başvuruda alınacak.

Önceki düzenlemede 1 Eylül-sonraki yılın 30 Haziran tarihleri arasında olan başvuru süresi, üretim planlaması yapılabilmesi için başvurunun başladığı 31 Aralık'a alındı. Böylece önceden 10 ay süre ile olan başvuru süresi 4 aya düşürülmüş oldu. Ayrıca, 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapan çiftçiler, ürün değişikliklerini şubat ayı içerisinde yapabilecek.

Bunun yanında, ürün beyan formlarında yer alan muhtar ve 2 azanın imzası, fiiliyatta amaca hizmet etmediği için kaldırıldı.

"GEÇMİŞ DÖNEMDE TESPİT ETTİĞİMİZ BAZI AKSAKLIKLARI DÜZELTTİK"

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, sistemin çiftçilerin kullanabileceği basit bir iş akışından oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, Çiftçi Kayıt Sistemimizle ilgili yeni bir adım attık. Geçmiş dönemde tespit ettiğimiz bazı aksaklıkları düzelttik, taşra teşkilatında uygulama birliği sağladık. Bununla birlikte Bakanlık olarak devreye alacağımız yeni iş modellerine ve yeni politikalara daha kolay adaptasyon için dijitalleşme, bürokrasinin azaltılması ve üretim planlaması amaçladık. Çiftçi kardeşlerimize hayırlı olsun."