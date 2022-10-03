Çıraklıktan ustalığa uzanan bir başarı hikayesi: 'Nali Şerif Gümüş'

Bugüne kadar birçok projeye sponsor olan Nali Şerif Gümüş en son TRT'nin sevilen dizilerinden biri olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisinin lisanslı takı üreticisi oldu. Gelin şimdi sizlerle bu başarı hikayesinin sahibi olan Ayhan Cebeci'yi yakından tanıyalım.

Ayhan Cebeci, gümüşle ile ilk tanışıklığının ilkokul üçüncü sınıfta (1991) hafta sonları kapalı çarşıda bulunan gümüş ustalarının yanında çırak olarak çalışmaya başlamasıyla olduğunu söylüyor.

Yanında çalıştığı değerli ustalarında katkısıyla işine kısa sürede aşk ile bağlanan Cebeci, yaptığı ürünlerde en önemli noktanın içine sinmiş olması olduğunu belirtiyor. Bu yüzden bugüne kadar içine sinmeyen birçok tasarımı üretmekten vazgeçmiş. Aynı zamanda başarısının altında yatan en büyük nedenlerden birinin de içine sinen ürünleri üretmesine borçlu olduğunu söylüyor.

Neden Nali Şerif adını tercih ettiniz?

Nal-ı Şerif peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'ın ayak izinin tasviridir, geçmişten günümüze Müslümanlar bu tasviri birçok farklı sanat türünde peygamber efendimize ne kadar değer verdiklerini göstermek için kullanmışlar bende aynı gerekçe ile Nal-ı Şerif adını tercih ettim. Kendim şahsen milli ve manevi değerlere sahip İslami hassasiyetleri bulunan bir gümüş ustasıyım. Bunu sanatıma yansıtırken de göstermeyi seviyorum.

Nali Şerif Gümüş ne tür takılar üretiyor?

Nali Şerif Gümüş, milli ve manevi değeri olan bay/bayan gümüş yüzük, kolye, bileklik ve küpeler üretmektedir. Tüm ürünlerimizin yanında Nali Şerif tasvirli ürünlerimizin ayrı bir yeri bulunmakta, sadece Nali Şerif tasvirli olan yüzlerce farklı gümüş kolye ve yüzük modelimiz bulunuyor diyebilirim.

Başarılı olmanızı sağlayan ve sizi diğer gümüş takı üreticilerinden ayıran püf nokta nedir?

Önceliğim Güven ve kalite bu kriterler benim olmazsa olmazım. Bunun yanında Nali Şerif Gümüş'ü diğer gümüş takı üreticilerinden ayıran en önemli özellik takılarımızda kullandığımız taş, renk, sembol ve motifler. Nali Şerif Gümüş olarak sadece şık göründükleri için sembol ve motifleri gelişi güzel bir araya getirmemekteyiz. Takılarımızda kullandığımız taşın renginden tutun, kullandığımız sembol ve motiflerin ne anlama geldiğini hangi kombinasyonun takımıza nasıl bir anlam katacağını biliyoruz. Bu bizi diğer gümüş takı üreticilerinden ayıran en büyük özellik.

Ağırlıklı satışlarınızın web siteniz üzerinden gerçekleştiğini söylüyorsunuz. Online satışlardaki başarınızı neye borçlusunuz?

Web sitemiz naliserif.com bizim online dünyadaki mağazamız, Fiziki mağazamız ile nasıl ilgileniyorsak online mağazamızla da aynı özveriyle ilgileniyoruz. Burada da en büyük dayanağımız güven ve kalite ürün fotoğrafında ne görüyorsanız açıklamasında ne yazıyorsa elinize geçen üründe o oluyor. Tabi hızlı kargolama, ödeme seçeneklerindeki kolaylıklarda tercih sebeplerimiz arasında yer almakta.

Tüm ürünleri hala siz mi üretiyorsunuz?

Evet, ben işimi severek yapıyorum, bu sanat aynı zamanda benim hobim ve ellerim izin verdiği sürece yapmaya devam edeceğim. İleride yanımda çalışanlar olsa dahi kendimi gümüş tezgahından ayırmayı düşünmüyorum.

Hedeflerinizde neler var?

Mağazamızdan bizzat gelip ürün alan birçok müşterimizin yurt dışında bulunan eş, dost ve akrabalarına hediye olarak gümüş takılarımızı gönderdiklerini biliyorum. Bunun yanında yine bize sipariş verip yurt dışında ürünlerimizi satan müşterilerimiz bulunuyor. Benimde yakın gelecekteki hedeflerim arasında yurt dışı satışlarına başlamak ve Türk gümüş takı sanatının geldiği noktayı sınırlarımızın ötesine taşımak bulunuyor.

Girişimci adaylarına tavsiyeleriniz nelerdir?

Girişimciliğin uzun soluklu bir serüven olduğunu bilerek girişimciliğe adım atsınlar, bilmedikleri kendilerini yeterli görmedikleri bir işe atılmamalarını öneririm. Dijital dünyayı ve dinamiklerine hâkim olmaları önemli bu dünyaya yatırım yapmalarını ve bu konuda sürekli kendilerini geliştirmelerini öneriyorum.

