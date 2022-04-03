Cinayet ve kundaklama olayının failleri yakalandı

Kayseri'de Suriye uyruklu şahsın öldürülmesi ve evin ateşe verilmesi olayının failleri, 650 saatlik kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. 

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  • 03.04.2022 08:14
  • Güncelleme: 03.04.2022 08:15
Cinayet ve kundaklama olayının failleri yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Feci olay, 1 Nisan gecesi merkez Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi Ali Cafer Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana gelmişti. Faili meçhul şüpheliler, 37 yaşındaki Suriye uyruklu Yusuf Akiş Bala’yı bıçakla öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Çıkan yangında aynı apartmanda oturan anne Yemame El Ömer ile çocukları Fatma El Ömer, Hasan El Ömer ve Ubay El Ömer duman zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İnceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, 650 saatlik güvenlik kamera görüntülerini izleyerek failleri tespit etti. Kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu şüpheliler 19 yaşındaki H. E. ile aynı yaştaki H.H. iki ayrı eve düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.   

Şüpheliler ilk ifadesinde suçlarını kabul ederken, olayın sebebinin ise alacak-verecek anlaşmazlığı olduğunu itiraf ettiler. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise öldürdükleri şahıstan yağmaladıkları cep telefonu da bulundu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Cinayet Büro Amirliği özel ekiplerinin son olayla birlikte 7 yılda 23 faili meçhul cinayeti aydınlattığı belirtildi. 

ÖN OTOPSİ SONUCU

Bu arada öldürülen Yusuf Akiş Bala’nın ön otopsi raporunda, şahsın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu ve yangına bağlı olarak vücudunda yanık izleri olduğu belirlendi. 

1ha

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