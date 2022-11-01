Cihannüma Derneği, 126 akademisyeni Kayseri'de buluşturacak

Cihannüma Derneği tarafından 4 Kasım Cuma günü gençlik, aile ve maneviyatın ele alınacağı Gençlik ve Aile Çalıştayı düzenlenecek.

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  • 01.11.2022 19:40
  • Güncelleme: 01.11.2022 19:40
Cihannüma Derneği, 126 akademisyeni Kayseri'de buluşturacak

  Çalıştayda alanında uzman 126 akademisyen dinleyicilerle buluşacak.

Cihannüma Derneği tarafından, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve Talas Belediyesi'nin iş birliği ve katkıları ile Gençlik ve Aile Çalıştayı düzenlenecek. Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz'ın da katılacağı çalıştayda, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın selamlama konuşmaları ve ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ın da bir konuşma yapması bekleniyor.
 
Çalıştay açılış programında yer alan panelin moderatörlüğünü Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın yapacağını ifade eden Cihannüma Derneği Kayseri İl Temsilcisi Fevzi Konaç; Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın Değişen Dünyada Gençlik, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse'nin Modernite ve Aile, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan Prof. Dr. Orhan Koçak'ın Teknoloji Bağımlılığı ve Gençlik, Dr. Şöhret Karaduman'ın ise Aile, Ahlak ve Değerlerin İfsadı konularında sunum ve konuşma yapacaklarını söyledi.
Cihannüma Derneği Kayseri İl Temsilcisi Avukat Fevzi Konaç, çalıştayın müzakere konularını ise şu şekilde açıkladı, "Aile, gençlik ve madde bağımlılığı, Aile gençlik teknoloji bağımlılığı, Aile, gençlik maneviyat, Gençlere yönelik sosyal politikalar ve mesleki eğitim, istihdam, kariyer, Aile gençlik ve evlilik, Aile içi iletişim ve kuşak çatışması, 15 Temmuz sonrası gençlerimizin ve ailelerin değişen STK algısı, aile gençlik ve cinsiyet sorunları"
Herkesi çalıştaya davet eden Konaç, “Gençlik ve Aile Çalıştayına 38 üniversitemizden katılan akademisyen, bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 126 akademisyen, 8 ayrı masada müzakereler yaparak tespit ve çözüm önerileri sunacak” dedi.

1ha

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