Çığda arama kurtarma eğitimleri verildi
Niğde Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından jandarma ve UMKE ekiplerine çığda arama kurtarma ve teçhizat eğitimi verildi.
- 02.04.2022 12:49
- Güncelleme: 02.04.2022 12:49
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Niğde Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından jandarma ve UMKE ekiplerine çığda arama kurtarma ve teçhizat eğitimi verildi.
AFAD Ketençimen’de, İçişleri Bakanlığı’nın ’Çığ Önlemleri ve Müdahale Faaliyetleri Genelgesi’ çerçevesinde eğitim gerçekleştirdi. Çığda arama kurtarma ve teçhizat eğitimine; İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK, köpekli arama ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı UMKE ekipleri katıldı. AFAD personeli tarafından katılımcılara uygulamalı ve teorik eğitimler verildi.
İHA
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