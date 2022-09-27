Çiftlik minik, sevgi büyük

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ali Dağı 360'taki Mini Çiftlikte, çocukların hayvanlarla olan arkadaşlıklarına eşlik etti.

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  • 27.09.2022 10:09
  • Güncelleme: 27.09.2022 11:10
Çiftlik minik, sevgi büyük
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ali Dağı 360’taki Mini Çiftlikte, çocukların hayvanlarla olan arkadaşlıklarına eşlik etti.

Çocuklara hayvan sevgisi aşılamanın yanı sıra keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla Ali Dağı 360 Kafenin yukarısında bulunan alana kurulan ve birbirinden sevimli onlarca türden minik dosta ev sahipliği yapan ‘360 Mini Çiftlik’, geçtiğimiz hafta sonu yine çocukların ilgi odağı oldu. Başkan Yalçın’ın da eşlik ettiği çiftlikte çocuklar, evcil hayvanları yakından görme imkanı bulurken onları severek yakından tanıma fırsatı buldu. Mini çiftlikte çocuklar ayrıca evcil hayvanları elleriyle besledi.

Toplamda 85 hayvanın yer aldığı mini çiftlikte 17 güvercin, 3’ü yetişkin olmak üzere 15 tavşan, 2 İran Tavuğu, 4 civciv, 2 yaban ördeği, 2’si Çin Kazı olmak üzere 12 kaz, Mavici Tavuk başta olmak üzere 25 tavuk, 1 kuzu, 5 keçi, 3 köpek ve 2 hindi bulunuyor. Çiftlikte ayrıca kazlar ve ördekler için bir de mini gölet yer alıyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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