Çiftçinin yüzünü güldürecek, 10 bin litre üretildi

Sivas'ta üretilen ve patates ile buğday üretiminde yüzde 50 artış sağladığı görülen solucan gübresi, 10 bin litre üretildi.

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  • 07.02.2022 12:00
  • Güncelleme: 07.02.2022 12:00
Çiftçinin yüzünü güldürecek, 10 bin litre üretildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta üretilen ve patates ile buğday üretiminde yüzde 50 artış sağladığı görülen solucan gübresi, 10 bin litre üretildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde 2 bin 400 metrekarelik alana kurulan merkezde, solucan gübresi üretiminde hem bilimsel hem de uygulamalı araştırmalar yapıyor. Üretim kapasitesini her geçen yıl arttıran üretim tesisinde katı ve sıvı gübre stoklarını doldurdu.

10 bin litre hazır hedef 50 bin litre

Konuyla ilgili açıklama yapan üretim merkezinin Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar, “2022 sezonunda çiftçilerimizin tüketimde kullanılması üzerine hazırlıklarımız sürüyor. 10 bin litre sıvı solucan gübremiz hazır, yıl sonuna kadar 50 bin litreye kadar sıvı solucan gübremiz hazır olur” dedi.

Öte yandan üretilen solucan gübresi, Sivas’ın çeşitli ilçelerinde toprakla buluşturularak, solucan gübresinin buğday ve patates üretimi üzerindeki etkisi, kimyasal gübre kullanılarak elde edilen ürünlerle karşılaştırıldı. Bununla birlikte patates ve buğday hasadında yüzde 50 artış olduğu saptandı.

İHA

Kayseri Gündem
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