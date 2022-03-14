Çiftçilere tohum dağıtımı yapılacak

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere 'Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında tohum dağıtımı gerçekleştirecek.

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  • 14.03.2022 19:29
  • Güncelleme: 14.03.2022 19:29
Çiftçilere tohum dağıtımı yapılacak

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü "Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında yüzde 75'i hibeli kuru fasulye, nohut ve aspir tohumu dağıtımı yapacak. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyen üreticiler, 18 Mart 2022 tarihine kadar ekim yapacakları arazilerin ada/parsel numarasıyla birlikte müracaat edebilecek. Yapılacak müracaatlar ön başvuru niteliğinde olacak ve söz konusu tohumların ilçeye tahsis edilmemesi halinde herhangi bir geçerliliği olmayacak.

1ha

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