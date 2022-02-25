Çiftçi borçlarına yapılandırma geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, çiftçilere müjde verdi. Tarım Kredi Kooperatifleri'ne borcu olan çiftçiler için yapılandırma geldiğini duyurdu. 

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  • 25.02.2022 12:17
  • Güncelleme: 25.02.2022 12:17
Çiftçi borçlarına yapılandırma geldi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden çiftçilerin borç yapılandırmasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.  Tarım Kredi Kooperatifleri’nin çiftçilerin borçlarını yapılandırdığını duyuran Ersoy paylaşımında “Her fırsatta tüm mercilerde dile getirdiğimiz yapılandırma talebimiz karşılık buldu" dedi.

Borç yapılandırmasına göre, 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli çiftçi borçlarının defaten ödenmesi halinde temerrüt faizinin tamamı silinecek. 31.12.2020 ve daha eski vadeli borçlar ise 60 aya kadar faizsiz taksitlendirilecek.

1ha

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