Çiftçi borçlarına yapılandırma geldi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden çiftçilerin borç yapılandırmasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin çiftçilerin borçlarını yapılandırdığını duyuran Ersoy paylaşımında “Her fırsatta tüm mercilerde dile getirdiğimiz yapılandırma talebimiz karşılık buldu" dedi.

Borç yapılandırmasına göre, 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli çiftçi borçlarının defaten ödenmesi halinde temerrüt faizinin tamamı silinecek. 31.12.2020 ve daha eski vadeli borçlar ise 60 aya kadar faizsiz taksitlendirilecek.