Çiçeklerde ‘Anneler Günü’ tarifesi

Kayseri Çiçekçiler Pasajı’nda esnaflık yapan Mustafa Çevik, Anneler Günü öncesi fiyatlardan ve en çok hediye edilen çiçeklerden bahsetti. Anneler Günü’ne özel bir hafta önceden hazırlandıklarını belirten Çevik, “Öncelikle bütün annelerin ellerini öpüyorum, onlar bizim en değerlimizdir. Bir güne özel değil, biz onların anneler gününü her zaman kutluyoruz. Demet buketler 100 TL’den başlayıp 1500 TL’yi buluyor. Saksı çiçeklerinin fiyatlarıysa 50 TL’den başlayıp, 500 TL’ye kadar çıkıyor. Tabi herkes kendi imkanına göre çiçek alıyor” dedi.

Geçen yıla göre satışlarda bir düşüş olmadığını belirten Çevik, en çok rağbet gören çiçeklerden bahsetti. Çevik, “En çok gül, papatya ve orkide rağbet görüyor. Bu sene daha hareketli bir satış ortamı bekliyoruz. Biz çiçekçiler olarak son bir haftadır hazırlıklarımızı tamamladık, her çeşit çiçeklerimizi ayarladık” diye konuştu.

8 Mayıs Dünya Anneler Günü için çiçek fiyatlarında indirim uyguladıklarını da belirten Çevik, ”Normalde 300 lira olan orkideyi 150-200 TL’ye, tanesi 30 TL olan gülü, 20 TL’ye satışa sunuyoruz. Bunlar haricinde 50-100 TL’lik indirimde olan çiçeklerimiz de var” diye konuştu.