Çiçekdağı'nda 'Bulamaçlı Kaplıcası' cazibe merkezi olacak

Çiçekdağı ilçesinde yer alan ve tarih boyunca halk sağlığı için hizmet veren 'Bulamaçlı Kaplıcası' sağlık ve termal turizmin merkezi oluyor.

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  • 24.06.2022 14:21
  • Güncelleme: 24.06.2022 14:21
Çiçekdağı'nda 'Bulamaçlı Kaplıcası' cazibe merkezi olacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çiçekdağı ilçesinde yer alan ve tarih boyunca halk sağlığı için hizmet veren ’Bulamaçlı Kaplıcası’ sağlık ve termal turizmin merkezi oluyor.

Kaplıca bölgesinin modern tesisleriyle birlikte sağlık alanında şifa dağıtacağını açıklayan Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu; "AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u ziyaret ederek, Bulamaçlı Kaplıcası’na yapılacak yatırımlar ile alakalı görüşme gerçekleştirdik" dedi. Bölgeye modern tesisler yapılacağını aktaran Hakanoğlu; "Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un da destekleri ile bölgemize modern tesisler yapılacak. Tesislerin yapımları en kısa süre içerisinde başlatılacak" diye konuştu.

Yapılacak tesislerle birlikte bölgenin sağlık alanında şifa dağıtması ve turizm açısından da önemli bir merkez olması planlanıyor.

İHA

Kayseri Gündem
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