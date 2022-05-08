Çiçekçilerde 'Anneler Günü' yoğunluğu

Kayseri'de 8 Mayıs Anneler Günü'nde çiçekçilerde yoğunluk başladı. Çiçekçi Mehmet Bener, 'Her sene olduğu gibi bu sene de yoğunluğumuz var' dedi.

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  • 08.05.2022 13:32
  • Güncelleme: 08.05.2022 14:12
Çiçekçilerde 'Anneler Günü' yoğunluğu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 8 Mayıs Anneler Günü’nde çiçekçilerde yoğunluk başladı. Çiçekçi Mehmet Bener, “Her sene olduğu gibi bu sene de yoğunluğumuz var” dedi.

Çiçekçilerde Anneler Günü dolayısıyla sabahın erken saatlerinde itibaren yoğunluk başladı. Annelerini ve eşlerini mutlu etmek isteyen vatandaşlar çiçekçileri tercih ederken, çiçekçilerde de kalabalıklar oluştu. Anneler Günü dolayısıyla yoğunluğun başladığını söyleyen çiçekçi Mehmet Bener, dükkanların önündeki kalabalık haricinde sipariş yoğunluğunun da olduğunu ifade etti. Bener, “Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Saksı bitkisi olsun, kesme çiçek olsun elimizde tüm ürünlerimiz mevcut. Halkımızı çiçek almaya bekliyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de yoğunluğumuz var. Geçen sene pandemi nedeniyle Türkiye genelinde tüm çiçekçiler açıktı. Bunun yanı sıra AVM’ler, hediyelik eşya satanlar, sarraflar, bijuteri ve küçük ev aletleri satan yerlerin hepsi kapalıydı. O sene inanılmaz güzel bir iş olmuştu. Elimizde hiçbir ürün kalmamıştı. Bu sene de halkımızdan aynı ilgiyi bekliyoruz” diye konuştu.

Çiçek fiyatları hakkında bilgiler veren Mehmet Bener, "Güllerimizin tanesi 20 ve 30 TL arasında kalitesine göre değişiyor. Buketlerimiz 100 TL’den başlıyor, 500 TL’ye kadar buket hazırlayabiliyoruz. O da ürünün kalitesine ve içerisinde kullanılan malzemeye göre değişiklik gösteriyor. Bunların yanı sıra saksıda orkidelerimiz var, antoryumlarımız mevcut, ithal bitkilerimiz ve solmayan güllerimiz var. Bu şekilde hizmetimizi sürdürüyoruz. Yani bir vatandaş bizden 100 TL’ye de çiçek yaptırabilir, bin TL’ye de yaptırabilir. Yani bu müşterinin kendi isteğine kalmış bir şey, bütçesi ne kadarsa ona göre hareket edebilir. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Eşleri ve çocukları da iş yerlerimize bekliyoruz. Bir çiçek vererek annelerini mutlu edebilirler" ifadelerini kullandı.

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İHA

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