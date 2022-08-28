Çiçekçi Mustafa Çevik: 'Araba süsleme fiyatları geçen yıla kıyasla neredeyse aynı'

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler düğün organizasyonlarını hızlandırıyor.

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  • 28.08.2022 13:44
  • Güncelleme: 28.08.2022 13:44
Çiçekçi Mustafa Çevik: 'Araba süsleme fiyatları geçen yıla kıyasla neredeyse aynı'

  En mutlu günlerinde arabalarını da süsletmek isteyen çiftler çiçekçilerin yolunu tutuyor. Çiçekçi Mustafa Çevik de çiftlerin bu anlamlı gününü düğün arabalarını süsleyerek taçlandırıyor.

Düğün sezonunun da başlamasıyla birlikte yuva kurmak isteyen çiftler düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Kayseri’de çiçekçilik yapan esnaf Mustafa Çevik, geçen yıllarda temmuz ayında yaşanan yoğunluğun bu yıl ağustos ayında da yaşandığını belirtti. 

‘ARABA SÜSLEME FİYATLARI 250 LİRADAN 2 BİN LİRAYA KADAR ÇIKAR’

Geçen yıllara göre her şeyin fiyatlarının kat kat arttığını söyleyen Çiçekçi Çevik, araba süsleme fiyatlarının neredeyse eski fiyatlarla aynı olduğunu belirtti. Çevik, “Araba süslemeleri iyi durumda, ağustos ayında yoğunluk yaşadık, geçen yıllarda temmuz ayında. Her şey de fiyatlar katlandı ama bizim araba süslemelerimizde çok bir fiyat oynamadı hemen hemen geçen yılla aynı fiyatlara arabaları süsledik. Şöyle söyleyeyim en düşük ara süslemesi 250 liradan başlar, bunu 2 bin liraya kadar yükseltebiliriz. Tamamen arabanın üzerindeki çiçek yoğunluğuna, sanata süslemeye göre fiyat değişiklik gösterir. Genelde araba süslemeleri araç önünde tercih ediliyor ama bunun dışında kapı kollarında ve aynalarda tül yerine çiçek kullanabiliyoruz. Arka camda sadece kâğıt üzerinde çiçek yazılabildiği gibi papatya veya gülle isimlerin baş harfi yazılabiliyor” dedi.

‘OTO YIKAMACILARIN ARABA SÜSLEME HİZMETLERİ OLMAMASINA RAĞMEN YAPIYOR’

Çiçekçi esnafı olarak mustarip olduğu bir konunun ise oto yıkamacıların araba süsleme yapmaları olduğunu söyleyen Çevik, aslında oto yıkamacıların böyle bir hizmetleri olmadığından bahsetti. Çiçekçi Çevik, “Araba süsleme konusunda şöyle bir sıkıntımız var. Oto yıkamacıların araba süsleme gibi bir hizmeti ve sanatları yok aslında. Orada araçları yıkayıp süsleme yapıyorlar, bu kalite olarak daha düşük kalitede oluyor, ama fiyat olarak bizim fiyatla aynı veya daha fazlasını alabiliyorlar. Araba süsleten müşterilerimizin oto yıkamacıda değil de çiçekçi de süsletmeleri kalite ve fiyat açısından daha makul olur” şeklinde konuştu.

1ha

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