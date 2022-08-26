CHP Vekili Arık, Özhaseki’den destek istedi: “Hodri meydan, şeref ve saygınlığın için araştırma önergemize destek ver”

Özhaseki’den, belediye başkanlığı döneminin araştırılması için verdiği araştırma önergesine destek isteyen Arık, “Özhaseki’ye çağrımız var: Hodri meydan, onur, şeref ve saygınlığın için araştırma önergemize destek ver. Abdestinden şüphen yoksa, saray yargısının arkasına sığıma. Milletin Meclisi bu konuyu incelesin, haklı haksız belli olsun” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki arasındaki gerilim devam ediyor. Özhaseki’nin belediye başkanlığı döneminin FETÖ’ye sağladığı desteklerin araştırılması yönünde Meclise araştırma önergesi sunan CHP Milletvekili Arık hakkında Mehmet Özhaseki iki ayrı dava açtı. Suç duyurularına Arık, meydan okuyarak karşılık verdi. Yazılı açıklama yapan Arık, Özhaseki’den, Mecliste bekleyen araştırma önergesine destek vermesini istedi. Arık, “Dava açmak AK Parti’nin bir rutini haline geldi. Bunlar FETÖ’den FETÖ bunlardan çok şey öğrendi. Dün FETÖ yargıyı silah gibi kullanıyordu, bugün bunlar. Ama bu FETÖ taktikleri bizi yıldıramaz, susturamaz. Çünkü bizim saçma sapan sorularla bu ülkenin vatansever çocuklarını eleyip, FETÖ’nün kirli çocuklarını devletin kritik noktalarına yerleştirenlerle hesabımız var. Kimse bizden uyum adı altında AKP’nin kirli siyasetini onaylamamızı beklemesin. Ne korkacağız ne susacağız. Gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Bir milim geri adım atan namerttir” şeklinde konuştu.

‘MADEM ABDESTİNİZDEN ŞÜPHENİZ YOK ARAŞTIRMA ÖNERGEMİZE DESTEK VERİN’

Özhaseki’nin FETÖ’ye insan kaynağının yanı sıra rant sağladığını, FETÖ’nün etkinliklerinde boy gösterip imar değişiklikleri ile FETÖ’ye destek verdiğini iddia eden Arık, “Özhaseki’nin avukatı yaptığı açıklamada, ‘Sayın Mehmet Özhaseki, 25 yıllık kamu görevinde kesinlikle FETÖ’ye bir kuruş yardım etmemiş ve 1 metrekare arsa vermemiştir. Asla FETÖ’nün, örgüte üye devşiren buluşmalarına, sohbetlerine katılmamıştır’ diyor. Madem bu kadar kendinizden eminsiniz, madem abdestinizden şüpheniz yok, gelin araştırma önergemize destek verin. Destek verin de ‘FETÖ’ye bir kuruş yardım yapmadım’ diyen Özhaseki’nin ‘Gülen Yüzler Projesi’ adı altında FETÖ’ye nasıl rant sağladığını araştıralım. Sadece rant mı? Kayseri’nin pırıl pırıl çocuklarını nasıl FETÖ’nün kucağına ittiğini, örgüte nasıl eleman devşirdiğini de araştıralım. Madem bir metrekare arsa vermediniz, Araştırma Önergemize destek verin de FETÖ ile el ele verip yaptığınız imar değişiklikleri ile fakirin fukaranın evine, arsasına nasıl çöktüğünüzü ortaya koyalım. Sayın Avukat, Özhaseki için, “Örgüte üye devşiren buluşmalarına, sohbetlerine katılmamıştır” diyor. Madem bu kadar eminsiniz, Araştırma Önergemize destek verin de Özhaseki’nin kime hayran olduğunu, gittiği ülkelerde kimlerin okullarını ziyaret ettiğini bir bir ortaya serelim. Araştırma Önergemize destek verin de, ‘Kayseri Türkiye’nin Pensilvanya’sıdır’ diyen AK Parti milletvekilinin, yol arkadaşınızın ne demek istediğini, Kayseri’deki FETÖ’yü ortaya çıkartalım. Onur, şeref ve saygınlığının zedelendiğini söyleyen Özhaseki’ye çağrımız var: Hodri meydan, onur, şeref ve saygınlığın için araştırma önergemize destek ver. Abdestinden şüphen yoksa, saray yargısının arkasına sığınma. Milletin Meclisi bu konuyu incelesin, haklı haksız belli olsun” diye konuştu.

‘ARAŞTIRMA KOMİSYONU İLE 15 TEMMUZ GİBİ ACI BİR DENEYİM YAŞAMASININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMAÇLANMAKTADIR’

Milletvekili Çetin Arık, TBMM Başkanlığı’na verdiği Araştırma Önergesi’nin gerekçesini ise şu ifadelerle anlattı: “Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve devlet kurumlarının içine sızmış Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının hain darbe girişimini yaşadı. 250 vatandaşımızın şehit, 2193 vatandaşımızın gazi olduğu bu vaka her yönüyle incelenmeli ve gerekli dersler çıkartılmalıdır. Ancak ülkemizde siyasi kaygılarla darbe girişimi ve Türkiye’yi bu sürece götüren ihmaller, hatalar gerçek anlamda araştırılmamıştır. Örneğin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ ile ilgili hazırlanan raporda örgütün öncelikle okul çağındaki çocuk ve genç kesim üzerinde yoğunlaştığı vurgusu yapılırken; örgütün bunu yaparken hangi yöntemleri kullandığı konusunda ciddi çalışma yapılmamıştır. Oysa, bir dönem dershaneler kanalıyla bu hedefine ulaşan FETÖ’nün 2002 yılı sonrasında çocuk ve gençlere ulaşmak için kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaptığı gerçeği göz ardı edilmiştir. Bu noktada Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin “Gülen Yüzler Projesi” adı altında düzenlediği çalışma mercek altına alınması gereken önemli bir konudur. FETÖ elebaşının soyadının verildiği projede Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin o dönem cemaat olarak adlandırılan yapı ile iş birliği yaptığı bilinmektedir. 23 Mayıs 2013 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi proje ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Proje kapsamında eğitim verilecek öğrencilerin belirlenmesi amacıyla 25-26 Mayıs'ta seviye tespit sınavı düzenlenecek. 13 ayrı şubede yapılacak sınavlara katılmak isteyen öğrenciler, 24 Mayıs Cuma gününe kadar başvuruda bulunabilecek. Ortaokul 6. sınıftan başlayarak üniversite hazırlık kurslarına kadar geniş bir yelpazede verilen eğitimler için bu yıl 5 binin üzerinde öğrenci başvuru yaptı” deniliyordu. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzerine FETÖ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla bir anda binlerce çocuk ve gence ulaşabiliyordu. Burada FETÖ sadece insan kaynağına ulaşmakla kalmayıp, ciddi anlamda da ekonomik kazanç sağlıyordu. Elbette FETÖ’nün belediyeler üzerinden yaptığı maddi kazanç SBS kursları ile de sınırlı değil. Yapılan imar değişiklikleri ile de hatta AK Parti’nin milat olarak kabul ettiği 17/25 Aralık süreci sonrasında da FETÖ’ye rant sağlandığı görülüyor. Dershaneye çocuğunu gönderen polis memurunun, sendikaya üye olan öğretmenin işinden aşından olduğu bir süreçte FETÖ ile iş birliği yapan, FETÖ organizasyonlarında boy gösteren, yurt dışında FETÖ’yü ziyaret edip, FETÖ adına himmet toplayan, FETÖ etkinlikleri düzenleyenlerin hiçbir şekilde sorgulanmaması ise adalet olgusuna darbe vurmaktadır. Kurulacak olan Araştırma Komisyonu ile FETÖ’nün Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde yaptığı çalışmaların ortaya çıkartılması, sorumluların tespiti ve Türkiye’nin yeniden 15 Temmuz gibi acı bir deneyim yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.”