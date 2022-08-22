CHP Milletvekili Arık'tan Bakan Soylu'ya: 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden kaç terörist işten çıkartıldı?'

 CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'nin iddialarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu.

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  • 22.08.2022 17:37
  • Güncelleme: 22.08.2022 17:37
CHP Milletvekili Arık'tan Bakan Soylu'ya: 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden kaç terörist işten çıkartıldı?'

Özhaseki’nin “Bizim belediyecilik anlayışımızdan önce Kayseri'de sicilli militanlar belediyede çalışıyordu” iddiasını gündeme taşıyan Arık, Bakan Soylu’ya 1994 yılı sonrasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe belediyelerinden kaç kişinin terör bağlantısı ile işten çıkartıldığını ve FETÖ nedeniyle işten çıkartılanların hangi dönemde işe alındığını sordu. 

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’nin iddialarına karşın TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Arık, “Bunların kimyasını bozmaya devam edeceğimize and içtik. Ankara’da CHP’nin seçimi kazanması durumunda su faturalarını teröristlerin getireceği yalanına sarılan Özhaseki, yıllardır da Kayseri’de kendilerinden önce belediyelerde teröristlerin çalıştığını ileri sürüyor. Bakana hem Özhaseki öncesi hem de Özhaseki sonrasında kaç teröristin belediyeden atıldığını sorduk. Umarım Bakan sorularımızı yanıtlar. Kayseri’de kimin teröristleri belediyeye yerleştirdiğini öğrenir” ifadelerini kullandı.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın Meclis’e sunduğu soru önergesinde şu ifadeler yer aldı: “1-) 1994 tarihinden sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe belediyelerinde çalışan kaç kişi hakkında terör örgütü mensubu olduğu için işlem yapılmış ve işten çıkartılmıştır? 
Terör örgütü bağlantısı nedeniyle işten çıkartılan kişilerin hangi terör örgütleriyle bağlantısı vardır?
2-) 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe belediyelerinden FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile kaç kişi hakkında işlem yapılmıştır?
3-) 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe belediyelerinden içten çıkartılanlar hangi tarihlerde belediyelerde işe başlamıştır?”

1ha

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