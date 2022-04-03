CHP’li Sunu: “Kadınların eşit temsil edildiği Türkiye’yi yeniden inşa etmeye kararlıyız”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de 3 Nisan 1930 tarihinde kabul edilen kadınlara yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınması sebebiyle basın açıklaması düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı binasında düzenlenen açıklamaya CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Mevlüdiye Kayabalı Sunu, Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri Çınar Özdemir ve Fatma Tuna Solak katılım gösterdi.

‘CUMHURİYET ASLINDA BİR KADIN DEVRİMİDİR’

TBMM tarafından 92 yıl önce kabul edilen seçme ve seçilme hakkı tanınması sebebiyle açıklama yapan Sunu, “Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme hakkı kazanmasının ilk adımı 3 Nisan 1930 tarihinde atılmıştır. 92 yıl önce bugün belediye kanununun TBMM’de kabul edilmiş ve kadınlar yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir. Bir kez daha Ulu Önder Gazi Mustafa kemal Atatürk’ü ve eşitlik mücadelesine omuz verenleri saygı sevgi ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyet aslında bir kadın devrimidir. Kadın ve cumhuriyet birbirini tamamlayan bir bütündür. Ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni bir arada kurduğumuzu vurgulamış ve şöyle söylemiştir “Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha çok çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez.”

Partimizin ilk üyesi ve Atatürk’ün manevi kızı olan Afet İnan örnek bir siyasi profil olmuştur. Çok iyi bir eğitim almış ve yaptığı konuşmalarda kadının seçme ve seçilme hakkını savunmuştur. Milli hakimiyetin cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm millete ait olduğunu vurgulamıştır. Milli egemenlik bir bütündür ve toplumun bir kesimini oluşturan erkekler için değil herkes için vardır” dedi.

‘HALKIN HAKKINI HALKA VERECEĞİZ’

Sözlerini sürdüren Sunu, “AKP iktidarından kadınlara yoksulluk, yoksunluk ve şiddet düşüyor. Bu tespitimizi verilerde doğruluyor. Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütünün 2019 yılı verilerine göre Türkiye kadına yönelik şiddette birinci sırada yer alıyor. Ülkemizde her 10 kadından dördü en az bir kere erkek şiddetine maruz kalıyor. Bu düzeni değiştirmenin tek yolu eşitlikçi politikalardan geçiyor. Bizler kadınların eşit temsil edildiği demokratik laik Türkiye’yi yeniden inşa etmeye kararlıyız. Halkın gasp edilmiş egemenlik hakkını tekrar halka iade edeceğiz. Bunun için yol haritamız hazır. Altı liderin birleşerek imzaladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatı, bildiğiniz gibi bütüncül politikalar üreterek çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi tesis edecektir. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, düşüncelerin özgürce ifade edildiği, din ve vicdan özgürlüğünün, basın özgürlüğünün, kadın haklarının, çocuk haklarının, çevre haklarının tam anlamıyla güvence altına alındığı özgürlükçü bir sistem inşa edeceğiz. İlk okul birinci sınıftan itibaren müfredata insan hakları ve kadın erkek eşitliği derslerini ekleyeceğiz. Kız çocuklarının eğitim haklarını güvence altına alacak ve bu hakka erişimin önündeki tüm engelleri tek tek kaldıracağız. Eşitliği de özgürlüğü de ilk seçimlerden sonra bu topraklarda biz hakim kılacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın eşitlik mücadelemiz” diye konuştu.