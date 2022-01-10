CHP'li Özgür Özer: 'Sahabiye 2. etap, parça parça yapılmalı'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 yılının ilk meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özer, gündeme gelen konuları değerlendirdi. Turkovac aşısının mucidi Aykut Darendeli’nin adının Kayseri’de bir bulvara verilmesiyle başlayan toplantının imar ağırlıklı geçtiğini anlattı. Özer, “Bugünkü meclis toplantısının gündemi imar ağırlıklı idi. Sene sonunda biriken imar konuları çeşitli belediyelerden buraya aktarıldı ve onlara bakıldı” ifadelerini kullandı.

“SAHABİYE’DEKİ 6 BLOK ÇOK BÜYÜK”

Sahabiye Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm projesine de değinen CHP Gurup Başkanvekili Özer, 6 bloktan oluşan ikinci etabın bölünerek ihale edilmesi tavsiyesinde bulundu. 2’nci etabın yakında başlayacağını anımsatan Özer, “Bu 2’nci etap yaklaşık 6 bloktan oluşuyor. Bizler bunlarla ilgili detay istedik. Belediye görevlileri bize sunum yapacaklar. Buradaki asıl önemli nokta, 6 bloğun çok büyük olması. Bu ekonomik durumda her bloğu ayrı ayrı ihale ederseniz daha doğru olur. Toplu ihale yapmayın. Bir inşaat firması 6 bloğu yapana kadar çok ciddi bir zaman geçer. İhalenin parçalanarak ayrı ayrı firmalara verilmesini teklif ettik” diye konuştu.

