CHP’li Özgür Özer, Kızılay ile Büyükşehir’in işbirliği protokolünü neden reddettiklerini açıkladı

Özer, Erciyes’teki ücretli yerlerden Kayseri’deki bütün gazetecilerin ücretsiz faydalanması için teklifte bulunduklarını da ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığından gerçekleşti. Toplantı sonrasından açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Özgür Özer, Kızılay ile Büyükşehir Belediyesi iş birliği protokolüne itiraz ettiklerini söyledi. Kızılay ve Büyükşehir Belediyesi arasından yapılacak iş birliği protokolü ile ilgili evrakların meclise sunulmadığını ifade eden Özer, “Gündem maddesinde Kızılay'ın yazısı ektedir diyor ama ekte yok. Ben de Başkan Beye şunu rica ettim, ek gelmedi gündem eksik, gündem hatalı çünkü insanlar neye kabul oyu verdiğini bilemeyecek bundan dolayı bir sonraki oturuma kalsın. Cuma günü ikinci oturum yapılacak madem bunu orada değerlendirelim dedim. Bir de ısrarımız şuydu; Kayseri'deki 17 belediye de zaten Sosyal Hizmetler Müdürlüğü var, arabası var, ayrılmış bütçeleri var garibanı, gerçek ihtiyaç sahiplerini çok iyi biliyor. Çünkü aynı zamanda sorgulama sistemleri ile beraber kaymakamlıktan sorguluyor. Kızılay’ın her türlü faydası ve hizmeti var ama daha çok kan ve sağlık grubunda bir de depremde büyük afetlerde devreye giriyor. Ortada da bir afet bir arıza yokken ve belediyeler bu işi zaten halihazırda herkesten daha iyi yapabiliyorken Ankara'da merkezde bulunan Kızılay'ın bu sürece dahil olması hem abes hem de evraklar eksik. Bundan dolayı itirazımız oldu. Ama Başkan Bey itirazları kabul etmedi. Maalesef biz de bu maddeyi reddettik” şeklinde konuştu.

‘ULAŞIM AŞ.’NİN YILDA 170-200 MİLYON GİBİ ZARARI VAR’

Meclise sunulan Kayseri Ulaşım A.Ş. ile ilgili 70 milyon liralık sermaye artırımı konusu hakkında da konuşan Özer, “Bazı otobüslerin yenileneceği gerekçesiyle bu sermaye artışı yapılacak. Sizler de biliyorsunuz bizlerin de açıklamalarında var. Kayseri Ulaşımı A.Ş’nin yıllardır çok ciddi zararları var. Bu 70 milyon elbette ufak bir müdahale olmuş oluyor tabii ama belki yılda 170-200 milyon gibi zararı var. Bunu da önümüzdeki aylarda zaten göreceğiz, bilançolarda ortaya çıkacaktır. Bu 70 milyon ne amaçla kullanılacak diye sorduk detayını aldık. Bir de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan bir teşvik aldığını okumuştum gazetede. Bu teşvik ne için diye sordum, onu da KDV konusunda 70 milyon civarındaydı, yanlış hatırlamıyorsam veya 70 milyonun biraz üstünde olabilir. Bu teşviki aldığını söylediler” ifadelerini kullandı.

‘ERCİYES’TEN KAYSERİ’DEKİ BÜTÜN GAZETECİLER ÜCRETSİZ FAYDALANSIN’ TEKLİFİ

Erciyes’le ilgili bilet fiyatları ayarlanması ve uygulama yönetmeliğinde mavi basın kartı bulunan gazetecilerin ücretsiz kullanım hakkının Kayseri’de kartı olmayan gazetecilere de verilmesi konusunu gündeme getirdiğini söyleyen Özer, “Erciyes’le ilgili bilet fiyatları ayarlanması ve uygulama yönetmeliği vardı. Bu yönetmelikte bir maddede Cumhurbaşkanlığınca mavi basın kartı alan gazetecilerin ücretsiz kullanım hakkı konusu vardı. Ben de şunu sordum; Bu bizim bildiğimiz eski sarı basın kartı mı yoksa farklı bir uygulama mı? Madem Erciyes Kayseri'nin bir nimeti Kayseri'deki gazeteciler de bunu kullanabilsin yani. Kayseri Gazeteciler Cemiyetine bağlı bütün gazeteciler bu kartın sahibi olmayabilirler ama madem onlara izin veriyoruz onlar da kullansın şeklinde bir tavsiyem oldu. Komisyonda bu hafta konunun görüşüleceğini söylediler. En azından mavi basın karta sahibi kimler var ben bilemem ama ona Kayseri'deki gazetecilerin de dahil olmasını rica ettim” diye konuştu.