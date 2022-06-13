CHP’li Özgür Özer: “Herkes hakkıyla hobi bahçesi sahibi olmak istiyor”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı bugün yapıldı. CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özer, toplantıda alınan kararları değerlendirdi. Yapılan hobi bahçelerinin noter kurasıyla hak sahiplerine dağıtılması gerektiğini vurgulayan Özer, “Hobi bahçeleriyle ilgili bir yönetmelik onayı vardı bugün mecliste. Biz başkandan noter kurasını ekletmesini istedik. Çünkü halkın çok ısrarlı talebi var ve herkes hakkıyla hobi bahçesi sahibi olmak istiyor. Bu yüzden oraya noter kurası ibaresi ekletmek istedik CHP grubu olarak. Ardından bir arsa satışı söz konusuydu, biz bunu CHP olarak reddettik. Reddetme sebebimizde şu, daha önce de birçok şehrin farklı yerinde arsa satışı yapıldı. Bunlar yapılıyor ama amaçlanan nedir, hedeflenen nedir bu gelirler nereye harcanacak hususunda meclisi yeterince bilgilendirmiyorlar. Biz defalarca bunların da şirket bilançoların harcanan paraların mecliste konuşulmasını ve yapılıp satılacak şeylerin brifingini istiyoruz. Yine bugünkü tavırda hizmeti engelliyorsunuz tavrıydı, biz bunu kabul etmiyoruz Kayseri kamuoyu da görüyor zaten” dedi.

‘KAYSERİ ULAŞIM A.Ş’YE 128 MİLYON LİRALIK SERMAYE’

Belediyelerin artık tasarruf yapmadığını belirten Özer, “Bugün yine iki madde vardı, Kayseri Ulaşım A.Ş’ de 128 milyon lira bir sermaye artırımı yapıldı. Yine Kayserispor A.Ş.’de de yaklaşık 20 milyon liralık bir bedel eklendi. Bu eklenen bedeller Kayseri halkının cebinden çıkan bedellerdir. Bugün toplam olarak baktığımızda 150 milyon liralık bir zarar var. Bunlar hep bu şekilde yapıldığı için itiraz ediyoruz. Bu rüçhan hakkı olduğu için bizde CHP olarak kabul ettik. Onun dışında Felahiye ve Yahyalı belediyelerinde ek bütçe talepleri oldu. Ben Felahiye ve Yahyalı belediye başkanına da tamam bu bütçe kabul ama bununla ne yapacaksanız bir izah edin dediğimde Felahiye’den 3 milyonluk bir bütçeyle ses gelmedi. Hizmet yapacağız dedi ve bende belediye başkanı seçildiyseniz hizmet yapacaksınız şov yapamazsınız dedim. Ardından da Yahyalı belediye başkanına sordum 16,5 milyon gibi bir rakamla ne yapacaksınız dediğimde oda yaşanan sel felaketini gösterdi birde gömü bulduk diye bir espri yaptı başkanımız. Bunu artık kamuoyunun takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

İlçelere 500’er bin lira maddi destek dağıtılma hususuna da değinen Özer, “Bir de 5’er yüz bin lira tüm ilçelere para dağıtıyoruz dediler yani bir şeker dağıtıyoruz der gibi. Kayseri halkının parasıyla istersem atarım istersem atmam gibi bir anlayışı kabul etmiyoruz biz” dedi.