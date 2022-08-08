CHP’li Özgür Özer, “Büyükşehir ek bütçesini yeterli açıklama yapmadıkları için reddettik”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Ağustos ayı meclis toplantısı, Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 69 madde görüşülerek karara bağlandı. CHP’li üyeler, görüşülen ek bütçe kararına ret oyu kullandı.

Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özer, 1 buçuk milyarlık ek bütçeyi neye istinaden istendiğini ve bütçenin nasıl harcandığını sorduklarını söyledi. Özer, “Bunun sebebi nedir, bunlarla ilgili bir komisyon çalışması yapılmasını istedik. Başkanımıza da ısrar ettim ama ‘Ek bütçe olduğu için komisyon çalışmasına gerek yok’ dedi. Ben de hem halkı bilinçlendirme adına hem de bizleri bilgilendirme adına sordum, çünkü bizleri bilgilendirecek ki biz de halkı bilgilendireceğiz. Bu para nereye, nasıl, hangi şartlarda, ne amaçla harcanacak diye detaylı bilgi almak istedik ama buna olumlu yanıt alamadık. Hatta ben birkaç kez rica ettim başkana, gelin bir komisyona çekelim, bizler de muhalefet grup başkanvekili olarak komisyonlara girelim. Orada soracaklarımız var dedim. Soracaklarını istersen sor deyince, ben de buradan sordum. Para harcanacak bazı yerler bütçelendirilmiş. Bu bütçelendirmeler neye istinaden, nereye, ne kadar harcanacak ana başlıkları var ama alt başlıkları rica ettik. Bunlara cevap alamadık. Eğer komisyona gitseydi, bizler zaten komisyona gidip soracaktık. Mecliste tekrar sormaya gerek kalmayacaktı. Halkı, bizleri ve meclisi bilgilendiremedikleri için ek bütçe talebini ret ettik.” ifadelerinde bulundu.

‘ONA DA GÜLEREK CEVAP VERDİLER’

Toplu ulaşıma yapılan zamları da gündeme taşıyan Özer, “Dikkat ediyorsanız toplu taşımaya, ekmeğe vesaire belediyenin her ücretine yılda birkaç kere zam gelmeye başladı. Belki yarın dört, beş olacak onu da bilemiyorum. Çünkü Türkiye’de yüzde 200’lere yaklaşan enflasyon söz konusu. Bunların ardından 1 buçuk milyar lira gibi bir ek bütçeyi aldığınızda artık zam yapmayacak mısınız dedim. Ona da gülerek karşılık verdiler. Zaten bir yandan zam yapıp, bir yandan arsa satıp, bir yandan da ek bütçe yaptığınızda hiç tasarruf yapmadan garip bir yönetim tarzı oluyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tavrın karşısındayız” diye konuştu.