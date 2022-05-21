CHP’li Özgür Özer: “Belediye ödeneklerini sorgulayabilme şansımız yok”

Mecliste söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer, “Giderlerin gerçek ve usulüne uygun olarak yapıldığı, kanuniliği ilkesine uygun olarak harcandığı gibi konuları bilme şansımız yok” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı 2’nci oturumu gerçekleştirildi. CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer, verilen ödeneklerin yönetimde olmayan kişiler haricinde bilen kişilerin olmadığını ifade etti. Özer, “Komisyon raporunda kanunla tahsile yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği söylenmiş. Biz muhalefet partileri olarak bunu görme, inceleme, onaylama durumunda değiliz. Çünkü belediyenin encümeninde veya yetkili komisyonlarında, denetiminde yani yönetiminde yokuz. Ardından bütçeden harici bir ödemenin yapılıp, yapılmadığı; bunu eminim benimle beraber partisi farketmeksizin birçok meclis üyesi bilme yetisine sahip değildir çünkü belediyenin yönetiminde bizler yokuz ama bu meclisteki insanların da birçoğu yok. Verilen ödeneklerin nereye, ne şekilde harcandığını kimsenin bilme şansı yok, eğer yönetimde değilse. Giderlerin gerçek ve usulüne uygun olarak yapıldığı, giderlerin kanuniliği ilkesine uygun olarak harcandığı gibi konuları bilme şansımız yok” diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Özer, “Ödenekleri yetişmeyen harcama kalemlerine 365 milyon lira ödenek aktarımı var. Bunun nereye harcandığını partisi farketmeksizin kimsenin bilme şansı yok. 13 milyon 500 bin encümen kararınca iptal edilmiş. Peki bu ne için iptal edildi, zannediyorum yalnızca encümen biliyor. 2021 yılı bütçe gider kesin hesap cetveline göre 04 kod numaralı faiz giderleri var. Yaklaşık 66 buçuk milyon lira faiz ödenmiş. Ancak gerekliliklere baktığımızda borçlanma usul ve esaslarının bu raporun hiçbir yerinde yer almadığını açıklıkla söyleyebilirim. 06 kodlu sermaye giderlerine bakıldığında 654 milyon liralık bir net ödenek ayrılmışken 603 milyon liralık bir ödeme gerçekleştirilmiş. Yine sorsam çoğu kişi bunların neden aktarıldığını bilemez. 600 milyonu geçkin kalemden 48 milyon lira gibi bir rakam önümüzdeki yıla devredilmiş. Bunun neden devredildiğini, bu parayla ne yapılacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Kesin hesap detayında ise, gider hesap cetveli var ancak alt kodları ve açılımları yok. Gelir kodları var, alt kodları yok. Finansman ekonomik sınıflandırma cetveli hiç yok. Bilançolarda dipnotlar ve detaylar yok. Bir de kanun; görevli muhasiplerin listesini istiyor. Burada da görevli muhasiplerin listesinin olmadığını görüyoruz. Ekstra bir detay ancak, taşınır kesin hesap cetvelinin de olması gerekiyor. Bize gelen evraklarda yok. Bunların belirtilmesi gerekiyordu” şeklinde konuştu.

