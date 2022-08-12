CHP’li Özgür Özer: “1.5 Milyar Lira ek bütçe nereye harcanacak?”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Ağustos Ayı Meclis Toplantısının 6 ek maddesi için bugün tekrar bir araya gelindi. Toplantıda 6 madde görüşülerek karara bağlandı.

CHP Büyükşehir Meclisi Grup Başkanvekili Özgür Özer, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısında dile getirilen 1.5 milyar liralık ek bütçe talebi hakkında konuştu. Bu paranın nereden geldiği veya nereye harcanacağı gibi soruların kafalarını karıştırdığını belirten Özer, “Biz bu talebin mutlaka Plan Bütçe Komisyonuna gönderilmesini talep ettik. Başkan bey ek bütçe olduğu için gerek yok şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ama burada teknik bir hata meydana geliyor. Biz bugün de bu teknik hatadan dolayı Meclis Başkanlık Divanına bir dilekçe verdik, bu hatanın düzeltilmesiyle ilgili. Tekrar bu bütçen talebinin komisyona havale edilmesi için. Bunda Kayseri halkının faydası vardır. Çünkü bizler muhalefet grup başkan vekilleri olarak, komisyonlara giriyoruz. Bu para 1,5 milyarlık bütçe ayrılmış ama nasıl ayrılmış? Mal mı satılacak, mülk mü satılacak, devletten bir gelir mi var? Bir yerden nasıl bir şey elde edilecek? Bu 1,5 milyar lira nasıl toplanacak? Hem bunu soracağız hem de bu 1,5 milyar liralık bütçe hangi kalemler altında nerelere, hangi müdürlüklere ne için harcanacak? Devam eden projeler vardır, yarım kalanlar vardır, ek ödenekler vardır ama bunları bizler komisyonda öğrenmeliyiz, muhalefet Grup Başkan Vekilleri olarak bunları sizlerin aracılığıyla Kayseri halkına aktarmalıyız. Bu yönde iyi niyetli bir talebimiz oldu. Bugün tekrar dilekçe verdik. Buradaki amaç, Plan Bütçe Komisyonunda detaylı bir şekilde bu 1,5 milyar lira nereye harcanacak, ne kadarı kamu yararına nasıl bir şekilde harcanacak? Bunun için bilgi almak istiyoruz. Bundan dolaylıda talebimiz oldu. Onun dışında günlük standart imar hareketleri, imar maddeleri var.