CHP’li Özgür Özel, Kayseri'de esnaf ve vatandaşla bir araya geldi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. Partsinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Özel, daha sonra esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Özel’e, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ve bazı partililer de eşlik etti.



BİR GARİP İTİRAF

CHP’li Özel, vatandaşlarla bir araya geldiği esnada bir genç yanına gelerek, “Başkanım ben hırsızım. Çocukluğumdan beri çalıyorum. Ekmek çalarak başladım. Sanal değilim, gerçeğim. Kitap okur, yazarım. İnsanlar hep çalıyor. Ben mesleğimi yapamıyorum. Benim geçmişime bakarak yargılamasınlar” ifadelerini kullanması üzerine CHP’li Özel ise, “Bana iş bul de bulalım ancak böyle şeyler söyleme de yapma da. Hırsızlık iyi bir şey değil” cevabını verdi.

‘KONUŞAMIYORUZ’

Vatandaşlardan birinin, "Konuşamıyoruz, belki tutup içeri atacaklar. Konuşmaya korkuyoruz” demesinin ardından Özgür Özel, “Sizin yerinize biz konuşacağız” karşılığını verdi. Çevredeki bazı vatandaşlar ise konuşamıyoruz diyen kişiye: "Yalan söyleme neyi konuşamıyorsun? diye tepki gösterdi. Af hakkında da vatandaşın talebi üzerine konuşan Özel, bütün kesimlerin kabulü ve hangi suçların kapsayacağının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, esnaf ve vatandaş ziyaretleri sonrası Mimarsinan OSB, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Borsası ve Eczacılar Odası’na da ziyaret gerçekleştirecek.