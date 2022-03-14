CHP’li Özer: “Kent Ekmek büfe sayısı arttırılmalı”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında bugün 55 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantı sonrası gündemi değerlendiren CHP Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özer, belediye iştiraki Ulaşım A.Ş.’nin sermayesinin yaklaşık 100 milyon lira kadar artırıldığını anımsattı. Bu kararı artan yakıt fiyatlarından dolayı kabul ettiklerini belirten Özer, “Ama bunun sürdürülebilir olması için bir eylem planı gerekiyor. Bizler genel müdürümüzden bir sunum rica ettik. Çünkü bu yıl birkaç kere sermaye artırımı gerekebilir. Ulaşım A.Ş.’nın geçen yılki zararı 157 milyon liraydı. Bu sene de bu rakamları geçecek gibi gözüküyor” diye konuştu.

“KENT EKMEK BÜFE SAYISI ARTTIRILMALI”

Kent Ekmek’i bünyesinde barındıran belediye iştiraki KAYTUR şirketinin sermayesinin de yaklaşık 25 milyon lira artırıldığını belirten Özer, “Maden bu parayı aktarıyoruz bu parayla daha fazla ekmek büfesi açılması gerekiyor. Özellikle ihtiyaç sahibi olan mahallelerde ekmekler daha çok satılsın. Sıralardan ve ekmek olmamasından dolayı bizlere çok şikâyet geliyor. Gündemde hobi bahçelerine de değindim. Çünkü bununla ilgili bizlere çok fazla soru geliyor. Ekim dikim vakti de geliyor ne zaman dağıtım yapılacağı merakla bekleniyor” diye konuştu.