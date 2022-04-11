CHP’li Özer: “Belediye’nin 1 milyar 100 milyon borcu var”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 65 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özer, Büyükşehir Belediyesi’nin borcu ve harcamaları hakkında açıklama yaptı. Özer, “2021 yılı faaliyet raporunda bizler geniş tabanlı bir çalışma yaptık. Çünkü faaliyet raporu 440 sayfa civarındaydı. Bizler özellikle bilançolara odaklandık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı yılsonu itibariyle 1 milyar 100 milyon liralık borcu var. Bu borç yarı yarıya uzun ve kısa vadeli borçlar. Eskiden kısa vadeli borçlar daha azken şimdi 2 katına yakın bir artış söz konusu. ‘Daha önce hiç faiz ödenmedi’ demişlerdi fakat geçen yıl 66 milyon 500 bin gibi bir faiz ödendi. Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bütçesinin arttırılmasını talep ettik” dedi.

Ulaşım A.Ş.’nin geçen yılki zararının 183 milyon lira olduğunu da belirten Özer, bunun bütçeyi erittiğini savunda. Özer, “Bizler bunu defalarca vurguluyoruz. Bu borçlar belediyenin ana bütçesini eritmeye başladı. Bu durumla ilgili bir önlem alınmalı veya çaresi neyse ona bakılmalı. Daha sonra Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın ciddi bir ek bütçe kullanmasına değindim. Buranın bütçesi 140 milyondu ve bu bütçe yetmemiş, onlar da ek bütçe istemişler. İstenilen ek bütçeye rağmen gördüğünüz gibi Kartal Kavşağı hala yapılamadı. İpeksaray’ın oradaki kavşak hala tıkalı. Bütçeyi arttırmalarına rağmen hiçbir verim alınmadı” diye konuştu.