CHP'li Özer: 'Belediye'nin 1 milyar 100 milyon borcu var'

 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özer, Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı yılsonu itibariyle 1 milyar 100 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Ulaşım A.Ş.'nin 183 milyon lira zarar ettiğini belirten Özer, bu borcun ana bütçeyi erittiğini savundu.

PAYLAŞ
  • 11.04.2022 20:11
  • Güncelleme: 11.04.2022 20:11
CHP'li Özer: 'Belediye'nin 1 milyar 100 milyon borcu var'

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 65 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özer, Büyükşehir Belediyesi’nin borcu ve harcamaları hakkında açıklama yaptı. Özer, “2021 yılı faaliyet raporunda bizler geniş tabanlı bir çalışma yaptık. Çünkü faaliyet raporu 440 sayfa civarındaydı. Bizler özellikle bilançolara odaklandık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı yılsonu itibariyle 1 milyar 100 milyon liralık borcu var. Bu borç yarı yarıya uzun ve kısa vadeli borçlar. Eskiden kısa vadeli borçlar daha azken şimdi 2 katına yakın bir artış söz konusu.  ‘Daha önce hiç faiz ödenmedi’ demişlerdi fakat geçen yıl 66 milyon 500 bin gibi bir faiz ödendi. Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bütçesinin arttırılmasını talep ettik” dedi. 

Ulaşım A.Ş.’nin geçen yılki zararının 183 milyon lira olduğunu da belirten Özer, bunun bütçeyi erittiğini savunda. Özer, “Bizler bunu defalarca vurguluyoruz. Bu borçlar belediyenin ana bütçesini eritmeye başladı. Bu durumla ilgili bir önlem alınmalı veya çaresi neyse ona bakılmalı. Daha sonra Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın ciddi bir ek bütçe kullanmasına değindim. Buranın bütçesi 140 milyondu ve bu bütçe yetmemiş, onlar da ek bütçe istemişler. İstenilen ek bütçeye rağmen gördüğünüz gibi Kartal Kavşağı hala yapılamadı. İpeksaray’ın oradaki kavşak hala tıkalı. Bütçeyi arttırmalarına rağmen hiçbir verim alınmadı” diye konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Polat'tan 'akaryakıt istasyonu' ihalelerine tepki: 'Kentin istasyon çöplüğüne dönmesini istemiyoruz'

Polat'tan 'akaryakıt istasyonu' ihalelerine tepki: 'Kentin istasyon çöplüğüne dönmesini istemiyoruz'

Büyükşehir ile hayırsever işbirliğinde yapılacak caminin temeli atıldı

Büyükşehir ile hayırsever işbirliğinde yapılacak caminin temeli atıldı

Bölgesel Amatör Lig'de Play-Off heyecanı başlıyor

Bölgesel Amatör Lig'de Play-Off heyecanı başlıyor

Kayseri'de batakhanelere kumar baskını

Kayseri’de batakhanelere kumar baskını

Milletvekili Ataş: 'Önlem alın yoksa tamamen bitecek!'

Milletvekili Ataş: 'Önlem alın yoksa tamamen bitecek!'

Meteoroloji uyardı: Kayseri'de sıcaklıklar düşüyor, kar yağabilir

Meteoroloji uyardı: Kayseri’de sıcaklıklar düşüyor, kar yağabilir

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

6
Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hobi bahçeleri kullanım süresi 1 yıl uzatıldı

Hobi bahçeleri kullanım süresi 1 yıl uzatıldı

CHP'li Özer: 'Belediye'nin 1 milyar 100 milyon borcu var'

CHP’li Özer: “Belediye’nin 1 milyar 100 milyon borcu var”

DAHA FAZLA
Motorinde büyük indirim

Motorinde büyük indirim

Konaklar Mahallesi'ne yeni cami ve Kur'an kursu

Konaklar Mahallesi’ne yeni cami ve Kur’an kursu

Büyükşehir meclisi 2021 yılı faaliyet raporunu onayladı

Büyükşehir meclisi 2021 yılı faaliyet raporunu onayladı

Down Sendromlular Futsal Dünya Şampiyonası: Türkiye Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu

Down Sendromlular Futsal Dünya Şampiyonası: Türkiye Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu

Yahyalı'da kadınlar için yeni iş imkanları oluşturuluyor

Yahyalı'da kadınlar için yeni iş imkanları oluşturuluyor